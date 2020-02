"एसटीपी'चे काम वर्षअखेर होणार पूर्ण 

कोल्हापूर : कसबा बावडा तसेच दुधाळी येथील "एसटीपी'साठी वीज खांब स्थलांतरित करण्याच्या कामास सुरवात झाल्याने दोन्ही एसटीपी वर्षाअखेर पूर्ण होतील, नंतर पंचगंगा प्रदूषणाचा उर्वरीत भागही संपुष्टात येईल. मस्कुती तलाव येथे सहा एमएलडीचा एसटीपी उभारला जाणार आहे. अनेक दिवसांपासून एसटीपीसाठी येथे खड्डा काढला आहे. वीज खांबांचे स्थलांतरित होऊ शकत नसल्याने एसटीपीचे काम रखडले होते. कसबा बावडा येथील एसटीपीसाठी वीज खांब स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. उपनगरात अमृत योजनेतून ड्रेनेजलाईन टाकली आहे. तेथील मैलायुक्त सांडपाणी ड्रेनेजलाईनद्वारे दुधाळी एसटीपीकडे वळविले जाणार आहे. कसबा बावडा येथेही अशाच प्रकारे काम होणार आहे. चार एमएलडीचा हा एसटीपी आहे. अनेक वर्षापासून पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्‍न गाजतो आहे. या प्रश्‍नी श्‍वेतपत्रिका निघाली. अनेक आंदोलने झाली. सातत्याने कोल्हापूर शहर आणि महापालिकेवर ठपका ठेवला. शहरातून मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी नदीत मिसळत होते. कोणतीही प्रक्रिया न होता थेट नदीत सांडपाणी जात असल्याने महापालिकेवर सातत्याने ताशेरे ओढले गेले. कसबा बावडा येथे 76 एमएलडीचा एसटीपी उभारल्यानंतर अन्य एसटीपीच्या कामास गती मिळाली. दुधाळी येथे अशाच प्रकारे एसटीपीची उभारणी झाली. चार एमएलडीचा एसटीपी होता त्याचे काम रखडले होते. कसबा बावडा येथे एसटीपीचीही असेच अडथळे निर्माण झाले. महावितरण तसेच महापालिकेत अनेक दिवसापासून चर्चा सुरू होती. अखेर काम सुरू झाल्याचे महपालिकेच्या पाणीपुरवठा ड्रेनेज विभागातून सांगण्यात आले. नाले वळविण्यासाठी भूसंपादन लवकरच

पंचगंगा नदीत दररोज 96 एमएलडी इतके मैलायुक्त सांडपाणी नदीत मिसळते. पैकी जयंती, दुधाळी, बापट कॅम्प, लाईन बाजार येथील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. सुमारे 91 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे रमणमळा, बुधवार पेठ, लक्षर्तीर्थ वसाहत. वीटभट्टी येथील नाले वळविण्यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही लवकरच सुरू होईल.



Web Title: STP work will be completed by the end of the year