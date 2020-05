कोरोनाच्या लढ्यात वस्त्रोद्योगाची भक्कम साथ

कोल्हापूर ः कोरोना विरूध्दच्या लढ्यात भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राने भक्कम साथ दिली. 1 मार्च रोजी एकही पीपीई कीट न बनणाऱ्या देशात आज रोज दोन लाख पीपीई कीट तयार होत आहेत. ही बाब गौरवपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय वस्त्रोद्योग व महिला, बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी केले.

वेबिनारच्या माध्यमातून त्यांनी वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांशी संवाद साधला. "कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' यांच्यावतीने व वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ऍग्रो ऍण्ड एज्युकेशन (वेसमॅक) यांच्या संयुक्त सहकार्याने वेबिनार आयोजीत करण्यात आले होते. कॉन्फेडरेशनचे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी स्वागत केले. महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी प्रास्ताविकात वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या अडचणी विषद केल्या.

कॉन्फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वेसमॅकचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संस्थांनी मांडलेल्या मुद्यांची एकत्रित टीप्पणी सादर केली. ज्यामध्ये लॉकडाऊन काळातील वेतन, टफ स्कीममधील अडचणी, बॅंक कर्जावरील व्याजदर, चीनमधुन होणाऱ्या आयातीस प्रतिबंध आदी मुद्दयांचा समावेश होता.

मंत्री स्मृति इराणी यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या अन्य मंत्रालयाकडील अपेक्षा विशेषतः अर्थमंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालयांशी संबंधित विषय त्या त्या विभागाकडे पाठविले असून पॅकेजची घोषणा होईल, त्यावेळी सर्व क्षेत्रांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून नवीन पीपीई कीट च्या प्रयोगशाळा चाचण्या, उत्पादन परवानगी आदी बाबी तात्काळ निकालात काढू असे जाहीर केले. सध्या देशात 200 पीपीई कीट उत्पादन करणारे कारखाने कार्यरत असुन त्यांना सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जात आहे. तसेच नवीन 400 कंपन्यांनी उत्पादनाची परवानगी मागितली असुन त्यापैकी 200 परवानग्या दिल्या आहेत. राष्ट्रीय संगठन मंत्री धैर्यशील पाटील यांच्यासह देशभरातील 425 हुन अधिक विविध संस्था प्रतिनिधिंनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला.

