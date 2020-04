छुप्या मार्गाने इचलकरंजीत येण्यासाठी धडपड

इचलकरंजी ः कोरोना संसर्गाची योग्य मुकाबला करत शहरात दोन पेक्षा अधिक रुग्ण होऊ नयेत यासाठी काळजी घेणाऱ्या इचलकरंजीवासियांना आता आणखी थोडा धीर धरण्याची गरज आहे. तब्बल तेरा हजार अधिक शहरवासीय अद्यापही विविध भागात आहेत. त्यांची इचलकरंजीत येण्यासाठी धडपड सुरू आहे. त्यांना आत्ताच रोखण्याची वेळ आहे. दुसऱ्या बाजूस सोशल डिस्टन्स व्यवस्थित पाळून शहराचा सुरू असलेल्या या लढ्यांमध्ये आपणही हातभार लावण्याची गरज आहे. विविध घटकांच्या सहकार्यामुळे शहर गेली दीड महिने होऊन अधिक काळ निर्धास्त राहिले आहे. दोन रुग्ण सापडल्यानंतर शहरात प्रचंड खळबळ माजली होती. मात्र हा आकडा स्थिर ठेवण्यात शहरवासियांना ही यश आले आहे. शहरात तब्बल दहा हजार अधिक कामगार देशातील विविध भागातील आहेत. शहरात दोन ठिकाणी कामगारांसाठी तसेच निराधारांसाठी निवारा केंद्र उभारण्यात आले आहे राजीव गांधी येथील निवारा केंद्रात एकूण 70 जण तर पंचवटी चित्रमंदिर मागे निवारा केंद्रात 50 जण आसरा घेत आहेत. शहरातील चार सांस्कृतिक भवन ताब्यात घेण्यात आली असून या ठिकाणी सध्या 103 जणांना इन्स्टिट्यूट कोरंटाईन करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसात छुप्या मार्गाने शहरात देशातील विविध भागातून नागरिक येत आहेत. वास्तविक ही शहराच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. शहरातील नागरिकांनी अशा गोष्टीला थारा देणे म्हणजे एक धोक्‍याची घंटा आहे. यासाठीच शहरवासीयांनी थोडासा धीर धरण्याची गरज आहे. दुसऱ्या बाजूस बाजार खुला झाल्यानंतर कोणतीही दक्षता न घेता गर्दी कऱण्याच प्रकार आपल्या दृष्टीने खूपच धोकादायक बनणार आहे. यासाठी प्रत्येकाने दक्ष राहण्याची गरज आहे. दृष्टीक्षेपात स्थिती

* शहराची लोकसंख्या : 3 लाख

* राज्याबाहेरील कामगार : 10 हजार

* शहरातील बाहेर असलेले नागरिक : 13 हजार

* संसर्ग कालावधीत परदेशातून आलेले नागरिक : 65

* देशातील विविध भागातून आलेले नागरिक: 1872

* आतापर्यंतचे संशयित रुग्ण : 181

* पॉझिटिव्ह रुग्ण : 2

