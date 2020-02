विद्यार्थ्यांचे दप्तर आता शाळेतच

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यासाठी शाळांमध्येच दप्तरालयाची योजना राबवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी घरातून केवळ जेवणाचा डबा व इतर आवश्‍यक साहित्य घेवून शाळेत जायचे आहे. शाळेतच त्यांना वह्या, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 100 शाळांत हा दप्तरालय उपक्रम राबवला जाणार आहे. यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेतून 2 कोटी 70 लाख रुपये निधीची मागणी केली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून हा उपक्रम सुरु होत आहे. जिल्हा परिषदेसह सर्वच शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे वाढले आहे. अनेक संघटनांनी याबाबत आंदोलन करुन दप्तराचे ओझे कमी करण्याची मागणी केली. याबाबत शासन निर्णयही प्रसिध्द केला, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यावर पर्याय म्हणून जिल्हा परिषदेने पहिल्या टप्प्यात 100 शाळांमध्ये दप्तरालय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दप्तरालयात विद्यार्थ्यांना दररोज लागणाऱ्या वह्या, पुस्तके, चित्रकला साहित्य, ऍक्‍टीव्हीटीसाठी आवश्‍यक साहित्य विद्यार्थ्यांच्या लॉकर्समध्ये ठेवले जाणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाकडे या निधीची मागणी केली आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी तत्वत: या योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना अंमलात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे. दप्तराच्या ओझ्याचे परिणाम

विद्यार्थी शाळेत जाताना त्यांच्याकडे दररोज भरमसाठ दप्तर असते. यात आवश्‍यक पुस्तकांपेक्षा अधिक वह्या, पुस्तके, अनावश्‍यक लेखन साहित्य, चित्रकला साहित्य, रायटींग पॅड, खाजगी पुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, शिष्यवृत्ती पुस्तिका, पाण्याची बाटली, खाउचा डबा, स्वेटर, रेनकोट असे अनेक साहित्य असते. बऱ्याचवेळा विद्यार्थ्याच्या वजनापेक्षा अधिक साहित्य असल्याचे आढळून आले आहे. याचे मुलांच्या शरीरावर दुरमागी परिणामी होतात. मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शासन निर्णय झाला. परिपत्रके निघाली. प्रत्यक्षात मात्र काहीच कारवाई होत नाही. शाळा भेटी करुन तपासणी होत असली तरी यातही अनेक त्रुटी आहेत. प्रायोगिक तत्वावर 100 शाळांत दप्तरालय उभारले जाणार आहे. मुलांचा अभ्यास झाल्यानंतर घरी जाताना ते शाळेतच दप्तर ठेवून जातील, असा हा उप्रकम आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रभावीपणे राबवली जाईल.

- प्रवीण यादव, सभापती शिक्षण व अर्थ समिती.

Web Title: Student Bag is now in school