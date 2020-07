गडहिंग्लजमधील "हे' रुग्णालय आता कोविड रुग्णालय म्हणून घोषित

गडहिंग्लज : येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि तेथे कार्यरत असलेले सर्व वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसह पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण वेळ कोविड विलगीकरण रुग्णालय म्हणून सेवेत राहणार असल्याची घोषणा जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष दौलत देसाई यांनी आज केली. याठिकाणी केवळ कोरोना विषाणू संशयित रुग्ण तपासणी व औषधोपचार सुरू राहणार असून, तेथील आंतररुग्ण, बाह्यरुग्ण व तातडीच्या वैद्यकीय सेवा बंद करण्याचे आदेशही दिले आहेत. गडहिंग्लजसह आजरा व चंदगड तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्यावर तातडीने उपचार होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी कोरोना आजाराची लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या उपचारासाठी स्वतंत्र विलगीकरण रुग्णालय असणे गरजेचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उपजिल्हा रुग्णालय हे कोविड विलगीकरण रुग्णालय म्हणून कार्यरत राहणार आहे. पुढील आदेशापर्यंत या रुग्णालयातील आंतररुग्ण, बाह्यरुग्ण, तातडीच्या वैद्यकीय सेवा बंद राहणार असून, मृतदेहावर शवविच्छेदन, औषध विक्री सेवा व इतर प्रयोगशाळा नेहमीप्रमाणे सुरू असतील. तसेच रुग्णालयातील बाह्य रुग्णसेवा याच ठिकाणी स्वतंत्र कक्षात पुढील आदेशापर्यंत सुरू ठेवण्याच्या सूचना आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयात आंतररुग्ण विभागात दाखल असलेले रुग्ण इतर रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालय नेसरी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालये, धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयाकडे स्थलांतरित करण्यात येतील. सर्व रुग्णांवर संबंधित योजनेतील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी मोफत उपचार करावयाचे आहेत. श्‍वानदंश, विंचूदंश, सर्पदंशासाठी लागणारी सर्व औषधे उपजिल्हा रुग्णालयाकडून रुग्ण उपचार घेत असलेल्या रुग्णालयांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. न्याय वैद्यकीय प्रकरणातील रुग्णांवरील उपचार नेसरी ग्रामीण रुग्णालयात करावयाचे आहेत. उपजिल्हा कोविड रुग्णालयातील सर्व नियोजन वैद्यकीय अधीक्षकांच्या अधिपत्याखाली करण्याची सूचनाही जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिल्या आहेत. नियोजनाची बैठक घ्यावी

गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्‍यातील खासगी, धर्मादाय रुग्णालय, वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेशी नियोजनाबाबत बैठक घेण्याची सूचना जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिल्या आहेत. तसेच कोविड रुग्णालयासाठी आवश्‍यक तज्ज्ञ डॉक्‍टर्स, कर्मचाऱ्यांना शल्यचिकित्सकांच्या अधीनस्त इतर रुग्णालयातून आळीपाळीने उपलब्ध करून घेण्याचेही सूचित केले आहे. संपादन - सचिन चराटी

