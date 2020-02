शिक्षकांच्या संस्कारामुळेच जीवनात यश 

कोल्हापूर : "श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊस ही संस्था आजही डामडौलाने उभी आहे. संस्थेतील शिक्षकांनी केलेल्या संस्कारांमुळे आपण जीवनात यशस्वी झालो, अग्रक्रमाने ही संस्था पुढे गेली पाहिजे. यासाठी प्रत्येकाने कुवतीप्रमाणे मदत केली पाहिजे,'' असे प्रतिपादन माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांनी केले. संस्थेच्या महाराष्ट्र हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजतर्फे आज माजी विद्यार्थ्यांचा महास्नेहमेळावा न्यू कॉलेजच्या प्रांगणात झाला. तत्पूर्वी, मालोजीराजे, संस्थेचे उपाध्यक्ष डी. जी. किल्लेदार यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने उद्‌घाटन झाले. माजी शिक्षक, प्रथम बॅचच्या विद्यार्थ्यांचा, आजी शिक्षक, कोअर कमिटीचा सत्कार झाला. यावेळी "एकच हायस्कूल, महाराष्ट्र हायस्कूल'चा नारा निनादला. श्री. मालोजीराजे म्हणाले, "आई-वडिलांप्रमाणे शिक्षक असतात. (कै.) डी. बी. पाटील यांनी संस्थेचा कायापालट केला. ते गेल्यानंतर संस्थेचा आधार गमावला. माजी आमदार सुरेश साळोखे, संजय पवार, प्राचार्य श्री. रामाणे यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्राचार्य ए. एस. रामाणे, माजी प्राचार्य आर. डी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतापसिंह जाधव, विश्‍वजित शिंदे, संदीप पाटील, उदय आतकिरे, सागर चव्हाण, विनय पाटील, संस्थेचे संचालक खजानिस आर. डी. आतकिरे, उदय पाटील, रोहित भोईटे, सौरभ सरनाईक, आदिती पाटील, प्रथमेश पाटील, निरज थोरात, आदिनाथ पाटील, मनिषा सुर्वे, सर्व कोअर कमिटी सदस्य आदींनी कार्यक्रमाचे यशस्वी नियोजन केले. संदीप कोगेकर यांनी स्कूल चले हम हे गाणे सादर केले. संस्थेचे अध्यक्ष बी. जी. बोराडे आदी उपस्थित होते. नगरसेवक शेखर कुसाळे यांनी स्वागत केले. सौ. आर. आर. पाटील यांनी स्वागत गीत गायिले. (कै.) डी. बी. पाटील, (कै.) एस. आर. चरापले, दिवंगत शिक्षक, माजी विद्यार्थ्यांना आदरांजली वाहिली. रेवती माने, श्री. चोपडे यांनी ध्वज पथक घेतले. सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवाणी

महापौर निलोफर आजरेकर यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन झाले. पहिले नमन, संदेशे आते हैं, राणी माझ्या मळ्यामध्ये माझं कोल्हापूर, रिमिक्‍स डान्स, एकच प्याला तळीराम भूमिका, वक्का वक्का (सॉंग), लंडन ठुमकदार, ती फुलराणी, बने चाहे दुश्‍मन जमाना हमारा, सपनों की राणी, ये मेरा दिल, वेस्टर्न एम. जे. स्टाईल, विठ्ठल विठ्ठल आदी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. सेल्फी प्लीज...!

माजी विद्यार्थी एकत्र आल्यानंतर आपल्या मित्र-मैत्रीणी, आजी-माजी शिक्षकांबरोबर एकत्र येऊन सेल्फीचा आनंद घेतला. ही सेल्फी घेऊन अनेक सोशल नेटवर्किंग साईटस्‌वर आपले नातेवाईक, मित्रमंडळींसाठी ही सेल्फी अपलोड केले. पहिला तास...!

महास्नेहमेळावा सुरु झाल्यानंतर बैठक व्यवस्थेनुसार दिलेल्या वर्गात बसणे, मित्र-शिक्षकांशी हितगुज केले. माजी विद्यार्थ्यांचा पहिला तास शिक्षकांनी घेतला. हजेरी घेतली. प्रार्थना घेतली. हे झाल्यानंतर दुपारी जेवणाची सुट्टी झाली. नंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतला.



