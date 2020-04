इचलकरंजीत पालिकेतर्फे वस्तूंचा पुरवठा घरपोच

इचलकरंजी : "घरपोच जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा' ही पालिकेची संकल्पना भाजीपाला विक्रेते, दुकानदार व इतर सेवा देणाऱ्यांच्यात रुचत आहे. घरपोच सेवा देणाऱ्या इच्छुकांसाठी पालिकेने संकेतस्थळाची निर्मिती केली असून, सध्या घरपोच सेवा देणाऱ्या 80 जणांनी नोंदणी केली आहे. सकारात्मक प्रतिसाद देणाऱ्या एकूण 38 भाजीपाला विक्रेते व किराणा दुकानांना घरपोच सेवा देण्यासाठी परवानगी दिली आहे. यात लॉंड्री, इलेक्‍ट्रीशन व अन्य सेवांचा समावेश आहे. पालिकेच्या संकेतस्थळावर जसजसे नोंदणी होईल, त्या पद्धतीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व पालिकेच्या अधिकृत फेसबुक वेबसाईटवरून घरपोच सेवा देणाऱ्यांची यादी प्रसारित केली जात आहे. शहरात जीवनावश्‍यक खरेदीसाठी विनाकारण गर्दी टाळण्यासाठी पालिकेचा हा चांगला उपक्रम आहे. शहरातील जास्तीत जास्त भाजीपाला विक्रेते, किराणा दुकानदारांना यात सामावून घेतले जाणार आहे, असे उपमुख्याधिकारी केतन गुजर यांनी सांगितले. क्विक ऍप लवकरच

पालिका प्रशासन धोरणात्मक निर्णय घेऊन जीवनावश्‍यक साहित्यासह इतर सेवा घरपोच देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. सर्व सेवांची माहिती नागरिकांना आपल्या मोबाईल ऍपवरच मिळेल. अशा प्रकारे एखादे क्वीक ऍप तयार करून सर्व साहित्य, सेवांची घरपोच सुविधा त्वरित मिळणार आहे. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मदत होईल.



Web Title: Supply Of Goods In Home By The Ichalkaranji Municipality