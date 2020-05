गडहिंग्लजमध्ये चक्क धामण सापावर शस्त्रक्रिया

गडहिंग्लज : शहरातील केडीसी कॉलनीतील बिरंजे अपार्टमेंटच्या बेसमेंटमध्ये सापडलेल्या जखमी धामण सापाला ऍनिमल रिट्रायविंग असोसिएशनच्या (एआरए) प्राणी मित्रांनी जीवदान दिले. या जखमी सापावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून कृमी बाहेर काढण्यात आल्या. यासाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळाले. या अपार्टमेंटमधील रहिवासी संतोष बेगडा यांना बेसमेंटमध्ये साप दिसला. त्यांनी तत्काळ असोसिएशनचे प्राणीमित्र हेमंत तोडकर यांना माहिती दिली. तोडकर यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन अडचणीतून सापाला पकडले. या वेळी साप जखमी व आजारी असल्याचे तोडकरांच्या लक्षात आले. वनविभागाला कळवून सापाला पशुवैद्यकीय अधिकारी वरुण धूप यांच्याकडे नेले. धामणला डाव्या बाजूच्या जबड्याला जखम होती. तसेच पोटाकडील बाजूस सूज होती. ही सूज का आली असेल म्हणून इस्लामपूरचे ए. आर. ए. संस्थेचे सचिव विशाल पाटील यांच्याशी चर्चा केली. सूज आलेल्या ठिकाणी शस्त्रक्रिया केली असता तेथे भरपूर प्रमाणात कृमी आढळल्या. या कृमी सापाच्या शरीरातून पोषक मूल्य शोषून घेत असल्याने सापाची वाढ खुंटते. डॉ. धूप यांनी शस्त्रक्रिया करून या सर्व कृमी बाहेर काढल्या. या सापावर डॉ. धूप यांनी मोफत उपचार केले. पक्षी, बेडूक, सरडा, उंदीर हे धामणचे खाद्य असते. आठवड्यात तो तीन ते चार उंदीर खातो. म्हणून त्याला शेतकऱ्यांचा मित्र संबोधतात, असे तोडकर यांनी सांगितले. या वेळी संस्थेचे सदस्य निखिल पाटील, सुशील असोदे उपस्थित होते.

Web Title: Surgery On The Dhaman Snake In Gadhinglaj Kolhapur Marathi News