पलूस तालुक्यातील परदेशातून आलेल्या त्या ११ जणांवर आहे नजर...  

पलूस - शासकीय यंत्रनेने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व त्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षता म्हणून परदेशातून परत आलेल्या 11 नागरिकांवर आरोग्य विभाग आणि शासकीय यंत्रणेची चोख नजर आहे.नागरिकांनी शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे.असे आवाहन पलूसचे तहसीलदार राजेंद्र पोळ यांनी केले आहे. यावेळी पोळ म्हणाले, कोरोना साथीचा फैलाव होऊ नये यासाठी नागरिकांना दक्षतेच्या सूचना दिल्या आहेत. पलूस तालुक्यातील 11 नागरिक परदेशात गेले होते. ते काही दिवसांपूर्वी घरी परतले आहेत. कोरोनाचा प्रसार परदेशातून आलेल्या नागरिकांमधून झाला आहे. कोरोनचे विषाणू परदेशातूनच आले आहेत. परदेशातून परतलेले कोणीही आजारी नाही. मात्र, दक्षता म्हणून त्यांच्यावर आरोग्य विभागाची नजर आहे.त्यांना वेगळे ठेवणे, ते गर्दीत न मिसळणे, ते आजारी पडल्यास त्याचा प्रादुर्भाव होऊ न देणे यासाठी त्यांचेवर निरिक्षण करण्यासाठी आरोग्य सेवकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. वाचा - ते गलाई बांधव शहरात आले तर आम्हाला कळवा.... खबरदारी म्हणून गर्दी टाळण्यासाठी सर्व त्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत.थुंकीतून कोरोना विषाणूंचा प्रसार होऊ नये, यासाठी पानपट्टी, मावा, तंबाखू विक्री केंद्रे आज पासून बंद करण्यात आली आहेत.दारु दुकाने बंद करण्यात येत आहेत.सर्व समारंभ ,मेळावे रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, आज पलूस मधील सर्व हाँटेलला भेटी देऊन स्वच्छता व दक्षतेच्या सूचना दिल्या आहेत. सूचनांचे उल्लंघन कोणी केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. असे पोळ यांनी सांगितले.



