सांगा, आम्ही जगायचे कसे ? 

दानोळी : शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यातील चांदोली अभयारण्यग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी प्रत्येकजण आपल्या घरासमोर ठिय्या आंदोलनाला सुरवात केली आहे. लवकर मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवून बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू असून याचे नेतृत्व डॉ. भारत पाटणकर करत आहेत. आमच्या शेतजमिनी घेतल्या त्याच्या बदल्यात पर्यायी जमीन दिली नाही. ज्यांना दिली त्यांना पाण्याची सोय नाही, घेतलेल्या जमिनीच्या 65 टक्के रकमेवरील व्याज निर्वाह भत्ता 2016 पासून दिलेला नाही, घर बांधणी अनुदान दिलेले नाही, अनेकवेळा चर्चा करूनही ही देणी दिलेली नाही, कोरोनामुळे रोजगारही गेले आहेत. तर आम्ही जगायचे कसे? असा प्रश्‍न आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. 1 जून पासून मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले असून पाचव्या दिवसानंतर एक वेळचे जेवण, सहाव्या दिवशी दोन वेळचे जेवण बंद करणार असून सातव्या दिवसापासून आपल्याच घरासमोर आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. शिरोळ व हातकणंगले तालुक्‍यातील 100 कुटुंब या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, दानोळीतील धरणग्रस्त वसाहतीतील आंदोलनाला सरपंच सुजाता शिंदे, शिरोळ तालुका कॉंग्रेस अध्यक्ष सर्जेराव शिंदे, तलाठी एस. डी. कुईगडे, कोतवाल अकबर मुलाणी यांनी भेट दिली.

