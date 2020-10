यंदा दहावी, बारावीची वार्षिक परीक्षा दोन महिने उशीराच

बेळगाव : कोरोनामुळे शाळा सुरु होण्यास अधिक विलंब झाला आहे. त्यामुळे दहावी व बारावीची परीक्षा मार्च व एप्रिल महिन्यात घेणे शक्‍य नसल्याचे मत परीक्षा मंडळाने व्यक्‍त केले आहे. त्यामुळे 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षातील दहावी व बारावीची वार्षिक परीक्षा मे किंवा जुन महिन्यात होण्याची शक्‍यता आहे.

दरवर्षी मे अखेरीस शाळा सुरु होतात त्यामुळे शैक्षणिक वर्षाचे योग्य प्रकारे नियोजन करता येते. त्यामुळे शिक्षण खात्याकडुनही चाचणी परीक्षांसह सहामाही व वार्षिक परीक्षेचे शाळा सुरु झाल्यानंतर वेळापत्रक जाहीर केले जाते. दरवर्षी मार्च महिन्यात बारावी तर मार्च महिन्याचा शेवटचा आठवडा आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्‌यात दहावीची वार्षिक परीक्षा पार पडते. त्यामुळे विद्यार्थ्याना परीक्षांना सामोरे जाताना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. मात्र यावेळी कोरोनाच्या संकटामुळे अर्धे शैक्षणिक वर्ष पुर्ण झाले तरी अद्याप शाळा सुरु झालेल्या नाहीत. तसेच शिक्षण खात्याने अभ्यासक्रमात 30 ते 40 टक्‍कांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत वेळेत परीक्षा घेणे शक्‍य नसल्याची जाणीव शिक्षण खात्यालाही झाली आहे. त्यामुळे मार्च व एप्रिल महिन्यात परीक्षा, घेणे शक्‍य नसल्याचे मत शिक्षण खात्याच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांमधुन व्यक्‍त होत आहे. हेही वाचा- ऐन नवरात्र उत्सवात जोतिबा डोंगर राहणार पहिल्यांदाच सुना -सुना - दहावी व बारावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्वाचा टप्पा असतो. त्यामुळे या परीक्षेत चांगले गुण मिळावेत याकडे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे लक्ष असते. मात्र यावेळी शाळा वेळेत सुरु न झाल्याचा सर्वाधिक फटका दहावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. बोर्डाची परीक्षा असल्याने किमान 50 टक्‍के अभ्यासक्रम तरी विद्यार्थ्यांना शिकविला पाहीजे तरच विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे देऊ शकतील अन्यथा विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना अडचण होऊ शकते. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात शाळा वेळेत सुरु झाल्या नाही तर परीक्षा मार्च - एप्रिल ऐवजी मे किंवा जुन महिन्यात घ्याव्या लागणार आहेत. शिक्षण खात्याकडुन सध्या शाळा कधी पासुन सुरु करता याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. येणाऱ्या दिवसात लवकर शाळा सुरु झाल्या तर परीक्षा वेळेत घेता येतील अन्यथा परीक्षांना विलंब होऊ शकतो कोरोनाचे संकट किती दिवसात कमी होते यावर बरेच काही अवलंबुन आहे.

अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी

