चिकन, अंडी, मांसाहारातून कोरोना नाही 

कोल्हापूर : कोरोनाचा विषाणू हा जनावरांकडून माणसाला आणि माणसातून जनावरांना असा संसर्गित होणारा नाही, तो विषाणू माणसांमध्येच आढळला आहे. कोरोनाच्या भीतीपोटी गैरसमजातून चिकन, मटण किंवा कोंबडीची अंडी खाणे टाळणे चुकीचे ठरेल, अशी माहिती शासकीय पशुपर्यवेक्षक डॉ. सॅम लुड्रिक्‍स यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. डॉ. लुड्रिक्‍स म्हणाले, ""शासकीय जनवारांच्या दवाखान्यात रोज शेकडो जनावरांवर उपचार होतात. जनावरांवर शस्त्रक्रिया होतात. पशूंमधील जंतू संसर्गाबाबत येथे अभ्यासही होतो, मात्र या अनुभवात पशूमधून कोरोनाचा विषाणू संसर्ग होत नाही, असे दिसून येते.''

ते म्हणाले, ""कोल्हापुरात अजूनही कोणत्याही प्राण्यात कोरोना संसर्ग आढलेला नाही. त्यामुळे प्राण्यापासून माणसाला कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याची चर्चा निराधार आहेत. हे राज्य व केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.'' दीर्घ अनुभवातील निरीक्षण

मंगळवार पेठेतील शासकीय पशुचिकित्सालयात म्हैस, बैल, गाय, श्‍वान, मांजर, कोंबड्यांपासून ते अनेक वन्य जीवांवर उपचार होतात. यात तपासणीही केली जाते. शस्त्रक्रियांचे कामही सुरू असते. यात येथे जनावरांत अजून तरी कोरोना आढळलेला नाही.

