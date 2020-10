इंटरनेट सेवेसाठी शिवनगे ग्रामस्थांची धावाधाव

कोवाड : शिवनगे (ता. चंदगड) येथील ग्रामस्थांना मोबाईल रेंज व इंटरनेट सेवेसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. गावात कोणत्याही मोबाईल कंपनीची रेंज व्यवस्थित नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेल्या ऑनलाईन शिक्षण सेवेत अडथळे निर्माण होत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणासह शासकीय कामकाजावर परिणाम होतोय. ग्रामपंचायतीचे ऑनलाईन कामकाजही बाहेरगावाहून करून आणावे लागत असल्याने मोबाईल रेंज व इंटरनेट सेवा सुरळीत करण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी गामस्थांतून होत आहे. कोवाड-माणगाव रोडवर माणगावपासून केवळ सव्वा किलोमीटर अंतरावर शिवनगे गाव आहे. उंच टेकडीवर गावची वस्ती आहे. गावच्या चोहोबाजूंना मोबाईलची रेंज येते. माणगाव येथे मोबाईल टॉवर आहे. पण, शिवनगेत कोणत्याच कंपनीच्या मोबाईलची रेंज व्यवस्थित नाही. त्यामुळे मोबाईल असूनही संपर्क करता येत नाही. त्यामुळे गावातील बहुतांश लोक घराच्या छतावर, भिंतींवर मोबाईल ठेवत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनाही स्लॅबवर मोबाईल ठेवावा लागतो. मोबाईल रेंजसाठी घरातून बाहेर लांब अंतरावर जावे लागते. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे. पण, येथील विद्यार्थ्यांची मोबाईल रेंजअभावी कोंडी झालीय. विद्यार्थी दिवसभर लॅपटॉप व मोबाईल घेऊन शेतात जाऊन बसत आहेत. इंटरनेटवर कामकाज करणाऱ्या व्यक्तींनाही याचा फटका बसतोय. ग्रामपंचायतीचे ऑनलाईन कामकाजही बाहेरगावाहून करून आणावे लागते. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मोबाईल कंपन्यांनीही मोबाईलची रेंज सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी

गावात कोणत्याच मोबाईल कंपनीची रेंज व्यवस्थित नाही. त्याचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहे. ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसत असल्याने तालुका प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.

- अरुण पाटील, सरपंच, शिवनगे

संपादन - सचिन चराटी

