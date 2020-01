रक्षाविसर्जन कार्यक्रमात घेतले जेवण ; ३७ जणांना झाली विषबाधा...

कोल्हापूर - पाडळी येथील मानेवाडी (ता. हातकणंगले) येथे रक्षाविसर्जन कार्यक्रमात दिलेल्या अन्नातून ३७ जणांना विषबाधा झाली. नातेवाईक आणि भावकी मंडळींना यावेळी जेवण देण्यात आलं होतं. विषबाधा झालेल्या रुग्णांवर नवे पारगावच्या ग्रामिण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.सर्वांची प्रकृती ठीक असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. घटनेची नोंद पेठवडगाव पोलिसांत झाली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अन्न, पाण्याची केली तपासणी केली पाडळी (ता.हातकणंगले) गावाच्या पश्चिमेस मानेवाडी वस्ती आहे.येथील एका वृद्धाचे बुधवारी (ता. २९) रक्षाविसर्जन झाल्यानंतर भाऊबंध व नातेवाइकांनी मिळून सुमारे साठ जणांनी जेवण केले. दरम्यान यातील अनेकांना गुरवारी पहाटेपासूनच पोटदुखी, जुलाब व उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. त्यांना नवे पारगाव येथील ग्रामीण रुणालयात दाखल केले. दरम्यान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अन्न, पाण्याची तपासणी केली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळी, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास कोरे यांनी रुग्णांची विचारपूस केली. ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. एम. जी. जमादार, बी. एस. लाटवडेकर, ज्योती कांबळे, अनिता शहा, शैलेश गायकवाड, जेसिका, शिखरे व परिचारिकांनी उपचार केले.

