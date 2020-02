तीन धनगरवाडे अद्यापही अंधारातच 

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सर्व गाव, वाडीवस्तींवर वीज पुरवठा केल्याचा दावा "महावितरण'कडून केला जातो. मात्र अजूनही आजरा, भुदरगड गडहिंग्लज या तालुक्‍यातील तीन धनगरवाडे अंधारात आहेत. महावितरण वीज देण्यास तयार आहे, पण प्रस्ताव नाही तर एका ठिकाणी प्रस्ताव आल्याने काम सुरू झाले आहे. दोन ठिकाणी ग्रामसभाचे ठराव अडकले, तांत्रीक उणिवा आल्या. त्या दूर झाल्यास नोंदी बाहेरचे धनगरवाडे वस्ती प्रकाशमान होणार आहे. आजऱ्याहून गारगोटीला जाणाऱ्या मार्गावर हरपवडेपैकी धनगरवाडा जंगलहद्दीत दूर्गम डोंगरात आहे. अडीच किलोमीटर वीज तारा जोडाव्या लागणार आहेत. त्यासाठीचे काम महावितरणने सुरू केले, पण वन विभागाच्या हद्दीतून दीड किलोमीटर वीज तारा टाकाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी काही कागदपत्रे देणे, उपवन संरक्षकांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे, मात्र येथे दोन गटांची परस्पर विरोधी भूमिका आहे. यातून मालकी हक्कातील जागा, की शासकीय जागा, असा कायदेशीर पेच पुढे आल्याने प्रस्ताव प्रलंबीत आहे. चंदगड तालुक्‍यात हलकर्णीपैकी नाईकवाडा धनगरवाड्यावर 15 ते घरे आहेत. येथे विविध पातळ्यांवर मंजुरी घेऊन विशेष निधीतून विद्युतीकरणाचे काम महावितरणने सुरू केले आहे. दहा -पंधरा दिवसात या वाड्यावर वीज पुरवठा सुरू होईल, या दृष्टीनेकाम सुरू आहे. भुदरगड तालुक्‍यात मेघोली तलावाच्या बाजूला धनगरवाड्यावर आठ घरे आहेत. येथेही वीज पुरवठा झालेला नाही. त्यासाठी ग्रामसभेत ठराव झाला. त्यात तांत्रीक अडचणी पुढे आल्या, नव्याने ठराव करणे, वस्ती पूर्वापार असल्याचे आदी कागदपत्रे देणे, अशी कामे झालेली नाहीत. वरील सर्व भागात वीज देण्यासाठी महावितरणची तयारी आहे, मात्र जंगली व डोंगरी भाग आहे. यातील वन विभागाच्या हद्दीतून वीज तारा जोडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सामुदायिक गरजेचा भाग म्हणून पुरावे दिल्यास वन विभागाकडून अशी परवानगी मिळते. मात्र गावातील लोकांनी एकत्र येऊन ठोस पाठपुरावा करणे, हेच काम झालेले नाही. यात राजकीय उदासनिता असल्याने या भागात अजूनही वीज पोहचलेली नाही. मेघोली जवळील धनगरवाड्यावर वीज देण्यासाठी ग्रामपंचायत ठराव, वन विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर महावितरणचे काम सुरू होते. त्यासाठी तयारी सुरू आहे. तांत्रीक बाबींची पूर्तता होताच. वीज पुरवठा देण्याचे काम सुरू होईल.

- महेश शेंडे, सहाय्यक अभियंता, महावितरण.

Web Title: Three Dhangarwadas still in the dark