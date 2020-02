आठ महिन्यांत होणार तीन महापौर 

कोल्हापूर : महापौरपदासाठी हालचाली आता गतिमान झाल्या आहेत, महापालिकेवर दोन्ही कॉग्रेसची सत्ता असल्याने आणि तडजोडीनुसार आता कॉग्रेसच्या वाट्याला हे पद आल्यामुळे या पदासाठी पाच महिला ओबीसी उमेदवारांत रस्सीखेच सुरु आहे. नेते कोणाच्या बाजूने कौल देतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. महापौरपदासाठी इंदूमती माने, उमा बनछोडे, जयश्री चव्हाण, दिपा मगदूम, निलोफर आजरेकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. आठ महिने कालावधीसाठी महापौरपद कॉग्रेसकडे आल्याने या कालावधीत तीन महापौर करुन यावेळीही खांडोळी केली जाण्याची शक्‍यता आहे. ऑक्‍टोंबर 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दोन्ही कॉग्रेस आणि शिवसेना यांची संयुक्त सत्ता महापालिकेवर आली. कॉग्रेसकडे 29 राष्ट्रवादीकडे 15, ताराराणी आघाडीकडे 19 भाजपाकडे 13 आणि शिवसेनेकडे 4 नगरसेवक निवडून आले. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत ठरल्यानुसार पहिल्यांदा कॉग्रेसच्या अश्‍विनी रामाणे यांना महापौर म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर हसिना फरास, स्वाती यवलुजे, शोभा बोंद्रे, सरिता मोरे, माधवी गवंडी आणि ऍड. सूरमंजिरी लाटकर यांना महापौर म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. यापैकी लाटकर यांना अडीच महिने तर उर्वरित महापौरांना पाच महिन्यापासून ते एक वर्षापर्यंतचा काळ मिळाला. यापैकी रामाणे आणि फरास यांना एक वर्षे महापौर म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. महापालिकेची निवडणुक अवघ्या 9 महिन्यावर आली आहे. नोंव्हेंबर 2020 मध्ये ही निवडणूक होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कॉग्रेसच्या वाट्याला आलेला कालावधी हा अवघा 8 महिन्यांचा आहे. या कालावधीत आता ही संधी इच्छुकांपैकी किती जणांना मिळणार? हा खरा प्रश्‍न आहे. या कालावधीत पदाचे तीन तुकडे होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. यातून इच्छुकांपैकी दोनजणांच्या नावामागे महापौर हे पद लागण्याची शक्‍यता आहे. कॉग्रेसची उद्या बैठक

यावेळी महापौर कॉग्रेसचा असल्याने यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आणि नगरसेवकांचे मते आजमावण्यासाठी कॉग्रेसचे नेते गृह राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी बैठक सोमवारी (ता.3) सकाळी आयोजित केली आहे. बैठकीचे ठिकाण अद्याप निश्‍चित नसले तरी अजिंक्‍यतारा अथवा इंजिनियरिंग कॉलेज यापैकी एका ठिकाणी ही बैठक होणार आहे. बैठकीत कौल निश्‍चित होईल. मात्र महापौरपदाच्या उमेदवाराचे अर्ज भरतानाच या पाचपैकी एकाच्या नावावर शिक्‍कामोर्तब होण्याची शक्‍यता आहे.

