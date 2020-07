पुन्हा लॉकडाउन कडक करा 'या' तालुक्यात होतोय मागणी

चंदगड : कोरोनाच्या लढाईत अग्रेसर असणारे गावागातील दक्षता समितीचे पदाधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका यांनी सुरवातीच्या टप्प्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. शासनाकडून वेळोवेळी आदेशात बदल होत आहेत. त्याचा गैरसमज करून स्थानिक समितीवर आरोप होत असल्याने ते मानसिकदृष्ट्या थकले आहेत. सध्या वाढता संसर्ग पाहता पुन्हा कडक लॉकडाउन करावे या मागणीसाठी तालुक्‍यातील सरपंच संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहे. संघटनेचे तालुका अध्यक्ष रामभाऊ पारसे यांनी ही माहिती दिली. जोपर्यंत कडक लॉकडाउन होता तोपर्यंत गावागावांतील नागरिकांनी गाव सोडले नव्हते. परंतु लॉकडाउन शिथिल होताच नागरिक बेभान झाले. गरज नसताना मध्यवर्ती बाजारपेठेत जाणे, हॉटेलमध्ये खान-पान, मास्क वापरायचा नाही, सॅनिटायझर नाही, सोशल डिस्टन्सिंग नाही अशा प्रकारे बेजबाबदार वागणे सुरू झाले. शासनाने काही अटी घालून कौटुंबिक कार्यक्रमांना परवानगी देताच या अटी पायदळी तुडवून कार्यक्रम घेतले गेले. त्याचा परिणाम म्हणूनच तालुक्‍यात संसर्ग वाढला आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था नाही हे लक्षात घेऊन संघटनेने 109 कॉटची व्यवस्था केली. सामाजिक जबाबदारीतून हे काम केले गेले. परंतु तेवढेच पुरेसे नाही. संसर्गाची संख्या वाढली, तर आरोग्य व्यवस्था अडचणीत येणार आहे. रूग्णांवर उपचार होणेही कठिण होऊन जाईल. त्यासाठी प्रत्येक नागरीकाने जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. गरज असेल तरच घरातून बाहेर पडालया हवे. नागरीकांचा अनुभव विचारात घेता केवळ तोंडी सांगून त्याचा अंमल होणार नाही. त्यामुळे शासनाने लॉकडाउन कडक करण्याबाबत आदेश काढणे गरजेचे आहे. संघटनेकडून तशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे पारसे यांनी सांगितले.

