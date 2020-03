कोरोनाचा धसका घेत बेळगावच्या पर्यटकांकडांनी घेतला 'हा' निर्णय...

बेळगाव - चीननंतर जगभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोना व्हायरसचा फटका बेळगाव परिसरातील टूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना बसू लागला आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे अनेकांकडून विदेशातील बुकिंग रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे दरवर्षी उन्हाळी सुटी कॅश करणाऱ्या टूर्स कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. शहर आणि परिसरातील अनेक टूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून विविध ठिकाणच्या सहलींचे आयोजन केले जाते. दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात नागरिक विदेश व इतर ठिकाणी जाण्यासाठी अधिक प्रमाणात बुकींग करतात, परंतु कोरोना व्हायरसमुळे अनेकांनी बुकिंग रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फटका टूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, बॅंकॉक व युरोपला जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या रोडावली असून सध्या ४० टक्‍क्‍याहून अधिक जणांची तिकिटे रद्द झाली आहेत. कोरोनामुळे विदेशी पर्यटनावर मोठा परिणाम होत असून आणखीन काही दिवस अशीच परिस्थिती राहिल्यास उन्हाळ्यात ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना पर्यटकांना शोधण्याची वेळ येणार आहे. वाचा - जोतिबा मंदिराच्या इतिहासात प्रथमच घडलीय ही घटना.... बेळगाव आणि आसपासच्या जिल्ह्यातून विदेशात पर्यटनाला जाणाऱ्यांची वार्षिक संख्या मोठी आहे. सर्वाधिक टूर एप्रिल ते जूनपर्यंत असतात. विदेशात सहलीचे आयोजन करणाऱ्या ट्रॅव्हल्स कंपनीकडून ग्राहकांना आकर्षिक करुन घेण्यासाठी विविध पॅकेज जाहीर केले जातात. यावेळीही दोन-तीन महिन्यापूर्वी आकर्षक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. पण, अनेकांनी थायलंड, बॅंकाक, सिंगापूर, श्रीलंका, नेपाळ, दुबई, शारजाह आदी ठिकाणी जाण्याचे बुकींग रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. तर काही जण बुकींग रद्द करण्याबाबत विचारणा करीत आहेत. विदेशात सहलीचे आयोजन करणारे ५० पेक्षा अधिक एजंट आहेत. तसेच मोठ्या कंपन्यांची बेळगावात कार्यालये आहेत. या सर्वांनी देशांतर्गत आणि विदेशातील टूर आयोजित केले आहेत. मात्र, कोरोना व्हायरसमुळे पर्यटका टूर रद्द करत आहेत. परिणामी, टूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून आता देशी पर्यटनावर भर दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. कोराेनाचा परिणाम दिसू लागला असून काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलेले बुकिंग रद्द करण्यात आले आहे. दुबईसाठी ३०, नेपाळ २२ यांसह इतर ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवाशांनी बुकिंग रद्द केले आहे. तर बुकिंगसाठी येणाऱ्या लोकांची संख्याही कमी झाली आहे.

- प्रतीक गुरव, संचालक, हॉलिडे स्टोर इंडिया

Web Title: Tourists are canceling bookings abroad due to fear of Corona