कोल्हापुरातील ३२ जण अडकले सौदी अरेबियात...

कोल्हापूर - कोल्हापुरातून सौदी अरेबियात मदिना-मक्‍का यात्रेसाठी गेलेले ३२ जण जेद्दा या शहरात अडकले आहेत. मक्‍का येथून मदिनास जाण्यासाठी काही अडथळा नाही; मात्र मदिना येथून मक्‍का येथे येण्यास बंदी आहे. सर्व जण रविवारी मदिना येथे जाणार आहेत; मात्र परत येण्यात काही अडथळा ठरू नये, यासाठी टूर कंपनीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे तेहरान (इराण) येथे कोल्हापूरसह सांगली आणि अकलूज येथील ४४ पर्यटक अडकून पडले आहेत. कोरोना व्हायरसचा फटका या सर्व पर्यटकांना बसला आहे. त्यांना मायदेशी पाठवण्यासाठी इराणमधील भारतीय राजदूतावास प्रयत्नशील आहे. आजच या पर्यटकांच्या वतीने इराणमधील भारतीय राजदूतावासास भेट देण्यात आली. या भेटीत त्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे सांगण्यात आले. पर्यटकांना चिंता लागून राहिली कोरोना व्हायरसने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे. या व्हायरसमुळे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित झाला आहे. या सर्वात कोल्हापूरमधील अनेक पर्यटक अरेबियन देशांत अडकून पडले आहेत. कोल्हापुरातून ३२ पर्यटक अमन टूर्सच्या माध्यमातून मदिना-मक्‍कासाठी मुंबईतून २३ फेब्रुवारीला रवाना झाले. ते सौदी अरेबियातील जेद्दा शहरात पोहोचले. त्यांनी सात दिवस मक्‍का येथे मुक्‍काम केला आहे. मक्‍का येथून पर्यटक उद्या सकाळी एका ट्रॅव्हल्समधून मदिना येथे जाणार आहेत. साधारण अंतर ५४० किलोमीटरचे आहे; मात्र मदिना येथून मक्‍का येथे परत येण्यास बंदी आहे. त्यामुळेच या पर्यटकांना चिंता लागून राहिली आहे. जेद्दा येथून पर्यटक आठ मार्चला परत भारतात येणार आहेत. त्यामुळे मदिना येथून मक्‍का या परतीच्या प्रवासावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. भारताने प्रवेशासाठी परवानगी नाकारली ज्याप्रमाणे सौदी अरेबियात पर्यटक अडकले आहेत, तसेच तेहरानमध्येही कोल्हापूरसह भागातील ४४ पर्यटक अडकून पडले आहेत. ते शुक्रवारी सकाळी सहाच्या विमानाने मुंबईसाठी निघणार होते; मात्र अरेबियन राष्ट्रातून येणाऱ्या विमानांना भारताने प्रवेशासाठी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे या पर्यटकांचे भारतात येणे लांबणीवर पडले आहे. यात कोल्हापूरचे २१ तर सांगली, अकलूज येथील २३ पर्यटक आहेत. आज या पर्यटकांच्या वतीने इराण येथील भारतीय उच्चायुक्‍तालयाला भेट देण्यात आली. यावेळी भारतीय राजदूत गदाम धर्मेंद्र कामानिमित्त बाहेर होते. त्यामुळे तेथील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांची चर्चा झाली. यामध्ये संबंधित पर्यटकांना विदेश मंत्रालयामार्फत लवकरच मायदेशी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोल्हापूर येथील ३२ व मुंबई येथून ट्रॅव्हल कंपनीने ८ असे साधारण ४० लोक मक्‍का येथे गेले आहेत. ते सर्व उद्या मदिनाला जाणार आहेत. सर्व पर्यटकांची निवास, भोजनाची व्यवस्था केली आहे. कोणतीही अडचण किंवा त्रास नाही. आम्ही दररोजच त्यांच्या संपर्कात आहोत. मक्‍का येथे या पर्यटकांनी सात दिवस मुक्‍काम केला आहे. उद्या सकाळी ते मदिना येथे जाणार आहेत. मदिनास जाण्यास कसलाही अडथळा नाही; मात्र मदिना येथून परत मक्‍का येथे येण्यास बंदी आहे. दरम्यानच्या काळात काही तरी मार्ग निघेल.

- आसीम जमादार, संचालक अमन टूर्स, कोल्हापूर

