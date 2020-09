व्यापाऱ्यांना स्वॅबसाठी सक्ती नको, "या' शहरात केली मागणी, तहसीलदारांना निवेदन

चंदगड : शहरातील व्यापाऱ्यांच्या स्वॅब तपासणीबाबत महसूल प्रशासनाने आज सक्तीचे पाऊल उचलले आणि व्यापारी वर्गातून त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना स्वॅब तपासणीसाठी सक्ती करू नये, अशा आशयाचे निवेदन येथील बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी तहसीलदारांना दिले. कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनावर जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बाजारपेठेतील सर्व व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्यात येणार होती. येथील महसूल प्रशासनाने दोन पोलिस व नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे पथक तैनात करून व्यापाऱ्यांना तपासणीसाठी सक्ती केली. काही व्यापाऱ्यांना सक्तीने गाडीत घालून तपासणीसाठी नेण्यात आले; मात्र त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. प्रशासनाने कोरोना रोखण्यासाठी ज्या ज्यावेळी बंदचे आवाहन केले त्या त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. नुकताच तालुकास्तरावर 10 ते 17 तारखेदरम्यान बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यालाही आमची तयारी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ज्या व्यापाऱ्यांना कोरोनाची लक्षणे जाणवत असतील त्यांची तपासणी करण्यात यावी; मात्र सर्वांना सक्ती करू नये, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. निवेदनावर अनिकेत घाटगे, संतोष गावडे, संजय ढेरे, प्रवीण नेसरीकर, रब्बानी मुल्ला, नियाज मदार, अमोल हुंबरवाडी, सुनील हाळवणकर, निखिल राजापूरकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. संपादन - सचिन चराटी

