यंत्रमागधारकांचे ट्रेडिंग असोसिशनला साकडे 

इचलकरंजी : कापड व्यापारी व ट्रेडिंगधारकांनी यंत्रमाग कारखानदारांना काही बिलांचे पेमेंट करावे, ट्रेडिंगधारकांनी यंत्रमागधारकांना उचल म्हणून कांही रक्कम द्यावी व स्वयंचलीत यंत्रमागधारकांची मजुरीची बिले द्यावीत, अशी मागणी आज अडत व्यापारी व ट्रेडिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष उगमचंद गांधी यांच्याकडे केली. इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनमध्ये यंत्रमागधारक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यंत्रमागधारकांची मजुरीची बिले मिळावीत, साध्या यंत्रमागधारकांना ट्रेडिंगधारकांकडून उचल म्हणून तसेच शटललेस व स्वयंचलीत यंत्रमागाच्या मजुरीची बिले कांही प्रमाणात दिली जावीत, जेणेकरून यंत्रमागधारक चरितार्थ चालविण्याबरोबरच कामगारांना कांही प्रमाणात उचल देऊन त्यांचाही चरितार्थ चालू शकेल, अशी भूमिका बैठकीत मांडली. मागण्यांबाबत तत्काळ ट्रेडींग व अडत व्यापारी असोसिएशनकडे मागण्यांचे निवेदन दिले. अध्यक्ष उगमचंद गांधी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी सभासद, ट्रेडिंगधारक व अडत्यांना तशी सूचना करावी अशी मागणी केली. याप्रमाणे सूचना करण्याचे श्री. गांधी यांनी मान्य केले. सतीश कोष्टी, प्रकाश मोरे, विलास गाताडे, नगरसेवक सागर चाळके, पांडुरंग धोंडपुडे, विनय महाजन, विश्वनाथ मेटे, दत्तात्रय कनोजे, रफिक खानापुरे, चंद्रकांत पाटील, नारायण दुरूगडे, दीपक राशिनकर इत्यादी उपस्थित होते.

