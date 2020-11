शिक्षक बदली प्रक्रियेचा मुहूर्त डिसेंबरला ; वेळापत्रक जाहीर

बेळगाव : शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेला अखेर मुहूर्त मिळाला असून डिसेंबर महिन्याच्या 16 तारखेपासून परस्पर, अतिरिक्त आणि सक्तीची बदली प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बदली प्रक्रिया लवकर राबवावी अशी मागणी सातत्याने शिक्षकांमधून होत होती. मात्र बदली प्रक्रिया राबविण्यात येत नव्हती. त्यामुळे बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक लवकर जाहीर करावे या शिक्षकांच्या मागणीमुळे याची दखल घेत बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. 16 व 17 डिसेंबर रोजी प्राथमिक तर 18 ते 19 रोजी सरकारी माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या बदलीसाठी कौसिलिंग पार पडेल. याबाबत 17 नोव्हेंबर रोजी शिक्षकांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. हेही वाचा - बचत गटाच्या नावाखाली पैसे गोळा करत महिलांची फसवणूक करणाऱ्या बंटी-बबलीला केले जेरबंद - गेल्या वर्षी शहरात 10 वर्षांपेक्षा अधिक दिवस सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना सक्तीच्या बदलीला सामोरे जावे लागले होते, मात्र यावेळी हा नियम लागू होणार नाही. बदलीसाठी शिक्षकांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार असून अधिक माहितीसाठी शिक्षण खात्याच्या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. "बदली प्रक्रियेला चालना मिळाली असून शिक्षकांना बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. बदली प्रक्रिया शिक्षक स्नेही व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत." - अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी संपादन - स्नेहल कदम

