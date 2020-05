रेल्वे, विमानसेवा कधी होणार सुरु...?

बेळगाव - देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. कोरोनावर निर्बंध यावा यासाठी केद्र सरकारकडून दुसरा लॉकडाऊन संपण्याच्या दोन दिवस आधीच तिसरा लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे देशातील वाहतूक सेवाही बंद असणार आहे. यामध्ये रेल्वे आणि विमानसेवेचाही समावेश असणार आहे. देशभरात यापूर्वी 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन होता. लॉकडाऊन उठल्यानंतर 4 मे पासून रेल्वे व विमान सेवा सुरु होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, केंद्र सरकारने लॉकडाऊन वाढविल्याने 17 मे पर्यत या सेवा बंदच असणार आहेत. यामुळे देशाअंतर्गत व विदेशातील सर्व विमानसेवा व देशातील प्रवासी रेल्वेसेवा 17 मेपर्यंत रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत ऑनलाईन व ऑफलाईन तिकीट सेवा बंद राहणार आहेत. वाचा - जोतिबा डोंगरावर यंदा वावर जत्रेच्या जोड्या आल्याच नाहित देशभरात कोरोनामुळे खबरदारी म्हणून 21 मार्चपासून रेल्वे व विमानसेवा पूर्ण बंद आहे. तसेच पहिल्या टप्यात 24 मार्चपासून 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्यात 3 मे पर्यंत देश लॉकडाऊन असल्याची घोषणा करण्यात आली.तरीही कोरोणाचा प्रादुर्भाव वाढतच असल्याने तिसऱ्या टप्यात 17 मे पर्यंत देश बंदच असणार आहे .यामुळे या कालावधीत देशातील रेल्वे व विमान सेवा बंदच असणार आहे. लॉकडाऊन काळात सर्व विभागात हवाई वाहतूक, रेल्वेसेवा, मेट्रो या सेवा बंद असणार आहेत. पुढील आदेश होईपर्यंत ई-तिकिटांसह कोणत्याही प्रकारचे बुकींग केले जाणार नाही. तिकीट बुकींग ऑनलाईन रद्द करण्याची सुविधा कार्यरत राहील. यापूर्वी रद्द झालेल्या गाड्यांचा परतावा रेल्वेकडून ग्राहकांना स्वयंचलितपणे ऑनलाईन मिळेल तर ज्यांनी काऊंटरवर बुकिंग केली आहे त्यांना 31 जुलैपर्यंत परतावा मिळेल. असे आवाहन रेल्वेतर्फे करण्यात आले आहे. विमानसेवा सुरु करण्यासंबंधी कोणताही आदेश आलेला नाही. यामुळे लॉकडाऊन असेपर्यंत विमानसेवा बंदच असणार आहे. विमानतळावर सोशल डिस्टसिंग पाळले जात आहे. विमानतळ परिसर निर्जंतुकीकरण केला आहे. आवश्‍यक ती खबरदारी घेतली जात आहे.

- राजेशकुमार मौर्य, संचालक, सांबरा विमानतळ, बेळगाव देशात लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. यामुळे सर्व प्रवासी रेल्वेसेवा 17 मे पर्यंत बंद असणार आहेत. राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार विशेष रेल्वेगाड्या सुरु केल्या जातील. तसेच मालवाहतूक व पार्सल रेल्वे सेवा सुरु राहिल.

- इ विजया, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, नैर्ऋत्य रेल्वे

