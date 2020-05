वृक्षलागवड मोहिम अद्याप खड्ड्याबाहेरच! 

गडहिंग्लज : पर्यावरण संतुलनासाठी दरवर्षी वृक्षलागवड मोहिम राबविली जाते. त्याची तयारी एप्रिलपासूनच सुरू होते. मात्र यंदा या मोहिमेवर कोरोनाचे सावट आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागाने रोपे तयार केली आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना एक हजार रोपे पुरविण्याच्या त्यांना सूचना आहेत. पण, कोरोनाला रोखण्यात गुंतलेल्या ग्रामपंचायतींना याबाबत अद्याप कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे मे महिना संपत आला तरी वृक्षलागवडीसाठी खड्डे निघालेले नाहीत. परिणामी, यंदा वृक्षलागवड मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत अडचणींचा डोंगर उभारण्याची शक्‍यता आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने वृक्षलागवड मोहिम हाती घेतली आहे. यातील मोठा भार ग्रामपंचायतींकडून उचलला जातो. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वृक्षारोपण केले जाते. मात्र, त्याची पूर्वतयारी एप्रिल महिन्यापासूनच केली जाते. शास्त्रीय पद्धतीनुसार वृक्षलागवडीपूर्वी किमान दोन-तीन महिने खड्डे काढावे लागतात. त्यामुळे दरवर्षी एप्रिल महिन्याचा शेवट किंवा मे महिन्याच्या सुरवातीला खड्डे काढले जातात. सामाजिक वनीकरण विभागाने दरवर्षीप्रमाणे रोपे तयार केली आहेत. हडलगे, शेंद्री (ता. गडहिंग्लज), हाजगोळी (ता. आजरा) येथील रोपवाटिकेत अडीच ते तीन लाख रोपे तयार केली आहेत. यामध्ये काजू, पेरू, आंबा, जांभूळ, रेन ट्री, बांबू आदी जातींचा समावेश आहे. परिक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 89 आणि आजरा 33 ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी एक हजार रोपे पुरविण्याच्या सूचना सामाजिक वनीकरण विभागाला मिळालेल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत पातळीवर परिस्थिती वेगळीच आहे. मार्च महिन्याच्या सुरवातीलाच आलेल्या कोरोनाच्या संकटाला रोखण्यासाठी सारी शासकीय यंत्रणाला कामाला लागली आहे. त्यांचा गावपातळीवर कोरोनाविरुद्ध लढा सुरू आहे. त्यामुळे नियमित कामकाज, अभियान, मोहिमांकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. शिवाय शासनाकडून कोणत्याच सूचना नसल्याने मे महिना संपत आला तरी वृक्षलागवडीसाठी खड्डे काढलेले नाहीत. त्यामुळे यंदा वृक्षलागवड मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. निधीची होणार अडचण...

शासनाकडून वृक्षलागवडीसाठी स्वतंत्र निधी दिला जात नाही. दरवर्षी कराच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या ग्रामनिधीतून वृक्षलागवडीचा खर्च केला जातो. बहुतांश कर मार्च महिन्यातच जमा होतो. पण, मार्च महिन्याच्या सुरवातीलाच कोरोनाचे संकट आले. त्याचा परिणाम कर वसुलीवर झाला आहे. सहाजिकच ग्रामनिधीत तूट आली आहे. त्यातच कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी होणारा खर्च ग्रामनिधीतूनच केला जात आहे. त्यामुळे यंदा वृक्षलागवडीसाठी ग्रामनिधीतून खर्च करताना अडचण उद्‌भवण्याची शक्‍यता आहे. रोपे पुरविण्याच्या सूचना

गडहिंग्लज व आजरा तालुक्‍यात तीन रोपवाटीका आहेत. यामध्ये अडीच लाख रोपे तयार केली आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना एक हजार रोपे पुरविण्याच्या सूचना वरिष्ठांकडून मिळाल्या आहेत.

- हणमंत जाधव, परिक्षेत्र वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग, गडहिंग्लज

Web Title: Tree Planting Campaign Still Out Of The pits! Kolhapur Marathi News