आजऱ्यातील चोवीस गावे कोरोनापासून दूर

आजरा : 8 मे रोजी आजरा तालुक्‍यात शिरकाव केलेला कोरोना अद्याप थांबलेला नाही. तालुक्‍यातील 72 गावांत कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. काही गावांत समूह संसर्गाला सुरवात झाली आहे. हे चित्र एकीकडे असताना आजही तालुक्‍यातील 24 गावे कोरोनापासून दूर आहेत. ही दिलासा देणारी बाब असून कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता या गावांनी डोळ्यांत तेल घालून खबरदारी घ्यायला हवी. लॉकडाउन झाल्यानंतर तालुक्‍यात कोरोनाला रोखण्यासाठी कोरोना ग्राम दक्षता समितीनी विशेष प्रयत्न केले. दरम्यान, पुणे, मुंबई तसेच इतर ठिकाणांहून चाकरमानी गावोगावी परतू लागल्यावर आजरेकरांच्या काळजाचे ठोके चुकले. मोठ्या प्रमाणात त्या वेळच्या रेडझोनमधून नागरिक गावी पतरले. यातूनच परजिल्हा व परगावाहून येणारेच कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले; मात्र सध्या स्थानिक कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. दीड महिना तालुक्‍यात कोठेही सामूहिक संसर्ग नव्हता; पण या काही दिवसांत तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात सामूहिक संसर्गाला सुरवात झाली आहे. तालुक्‍यातील 72 गावांत कोरोना पोहोचला. या गावांत 759 इतकी बाधितांची संख्या आहे. सर्वच गावांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी गावपातळीवर विविध उपाययोजना राबविल्या असल्या तरी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात 72 गावांना अपयश आले; पण तालुक्‍यातील मासेवाडी, कोरीवडे, कागीनवाडी, कानोली, सावरवाडी, गजरगाव, यमेकोंड, जेऊर, भावेवाडी, महागोंड, महागोंडवाडी, शिरसंगी, मोरेवाडी, खानापूर, पेठेवाडी, शेळप, पोळगाव, इटे, देऊळवाडी, आवंडी, सातेवाडी, सुळेरान, आंबाडे, किटवडे ही गावे कोरोनापासून दूर राहिली आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता या गावांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विनामास्क कोणी फिरू नये

गावात पुणे-मुंबई येथून 214 जण आले होते. त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले होते. अधिक्षयण काळ संपल्यानंतर घरी पाठवण्यात आले. याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, विनामास्क व विनाकारण कोणी फिरू नये यासाठीची खबरदारी घेतली जात आहे. प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

- रचना होलम, आजरा पंचायत समिती सदस्य. सर्वाधिक रुग्ण असलेली गावे

आजरा - 274, उत्तूर-54, भादवण-24, हालेवाडी-20, वाटंगी-17, शृंगारवाडी-17. संपादन - सचिन चराटी

