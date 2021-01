कोल्हापूर : पनोरी येथे उजव्या कालव्यात दोघे जण बुडाले

सोळांकूर : पनोरी (ता. राधानगरी) येथे उजव्या कालव्यात दोन व्यक्ती बुडाल्या. सुरेश धोंडीराम भोसले (वय ४२ ) आणि विठ्ठल ज्ञानू शिंदे (वय ५०) असे मृतांची नावे आहेत. शनिवारी सायंकाळी फिरण्यासाठी गेले असता पाय घसरून पडल्याने ही घटना घडली. घटनेची नोंद राधानगरी पोलिस ठाण्यात झाली आहे. घटनेचा तपशील असा, येथील सुरेश भोसले व विठ्ठल शिंदे शनिवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास दुधगंगा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यावर फिरण्यासाठी गेले होते. पाणी पिण्यासाठी गावच्या हद्दीतील बोगद्याजवळ उतरले. यावेळी पाय घसरून दोघे कालव्यात बुडाले. ग्रामस्थांनी काल सायंकाळी दोघांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी शिंदे यांचा मध्यरात्री मृलतदेह सापडला तर आज रविवारी दहाच्या सुमारास भोसले यांचा मृतदेह सापडला. मृतदेहावर सोळांकूर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. हे पण वाचा - हुपरी- तळंदगे मार्गावर चांदी व्यवसायिकास लुटले भोसले यांच्या पाठीमागे आई, पत्नी, दोन मुली, मुलगा असा परिवार आहे तर विठ्ठल शिंदे हे अंध होते त्यांच्यामागे दोन भाऊ, आई असा परिवार आहे. घटनेचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस ए. के. कांबळे करत आहेत. संपादन - धनाजी सुर्वे

