बेळगाव जिल्ह्यात आणखी दोघे 'कोरोनामुक्त'

बेळगाव - कोरोनावर मात करण्यात आलेल्या दोघांना आज (ता.7) डिस्चार्ज देण्यात आला. हिरेबागेवाडी, कुडची येथील प्रत्येकी एकला डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. प्रकृतीत सुधारणा, अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे बीम्स प्रशासनातर्फे डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यामुळे घरी जाऊ दिलेल्या रुग्णांची संख्या 36 झाली. जिल्ह्यात 74 जणांना कोरोना झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यापैकी 34 जणांना आतापर्यंत डिस्चार्ज दिला. त्यामध्ये आणखी दोघांची भर पडली. यामुळे बरे होऊन घरी सोडलेल्यांची संख्या 36 झाली. डिस्चार्जमध्ये एक हिरेबागेवाडी (पी-284) आणि एक रायबाग तालुका कुडची (पी-300) येथील आहे. कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने वरील दोन्ही रुग्णांचे अहवाल प्रयोगशाळेला पाठवले होते. अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर एप्रिल महिन्यांमध्ये कोरोना कक्षात दाखल केले. वैद्यकीय उपचाराला प्रतिसाद दिल्यानंतर आणि अहवाल दोन वेळा निगेटिव्ह आल्यानंतर बीम्सचे वैद्यकीय अधीक्षक विनय दास्तीकोप्प यांनी वरील दोघांना कोरोनामुक्त जाहीर केले.

कोरोना संसर्गची टक्केवारी घटली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रविवार ते गुरुवार या दरम्यान एका विद्यार्थीनीला (रा. हिरेबागेवाडी) कोरोनाची लागण झाली आहे. एकूण अठरा जणांना या कालावधीत डिस्चार्ज दिला. त्यामुळे आठवड्यात वीस जणांना घरी सोडले आहे. कोरोना कक्षात उपचार घेणाऱ्यांची संख्या 37 झाली आहे. आकडे बोलतात एकूण रुग्ण - 74

एकूण डिस्चार्ज - 36

आज डिस्चार्ज - 2

मृत्यू - 1

कोरोना कक्षात उपचार - 37



Web Title: Two more corona free people in Belgaum district