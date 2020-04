बांधकाम कामगारांना दोन हजाराचा निधी जाहीर केला पण...

इचलकरंजी - राज्य शासनाकडून बांधकाम कामगारांना दोन हजाराचा निधी जाहीर केला गेला . मात्र याबाबत बांधकाम कामगारांतून समिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. सध्याच्या स्थीतीत हा निधी अपुरा असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत असतांना दुसरीकडे गरजेच्यावेळी हा निधी देण्याच्या निर्णय घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉक डाऊनमुळे उद्योग क्षेत्र बंद आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रातील कामगारांसमोर आर्थिक प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. बांधकाम कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ आहे. या मंडळाकडे सध्या 9 हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना किमान 15 हजार रुपये देण्याची मागणी संघटनांनी केली होती. तर कामगार विभागांने 5 हजार देण्याची शिफारस केली होती. वाचा - ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तू शिवाय अन्य वस्तू विकण्यास बंदीच... या पार्श्‍वभूमीवर शासनाकडून किती निधी जाहीर होणार याकडे लक्ष लागले होते. प्रत्यक्षात दोन हजार रुपये निधी देण्याची घोषणा जाहीर झाल्यानंतर बांधकाम कामगार संघटनांनी समिश्र प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या. कांहीनी नाराजी व्यक्त केली. तर कांहीजणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. केवळ नोंदीत बांधकाम कामगारांना ही रक्कम मिळणार आहे. राज्यात 12 लाख 38 हजार नोंदीत कामगार आहेत. तर बांधकाम क्षेत्रातील उद्योगातील संबंधित अनोंदीत कामगार सुमारे 68 लाख इतके आहेत. त्यांना मात्र या निधीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. इचलकरंजी परिसरात 2 कोटी 90 लाख मिळणार शासनाच्या या निर्णयाचा इचलकरंजी परिसरातील सुमारे 14500 बांधकाम कामगारांना 2 कोटी 90 लाख इतका निधी मिळणार आहे. हा निधी लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. येथील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदीत कामगारांना ही रक्कम मिळणार आहे.

“लालबावटा बांधकाम कामगार संघटनेने 15 हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती. पण या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.“

भरमा कांबळे - कार्याध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार समन्वय समिती “शासनाने जाहीर केलेला निधी तुटपुंजा आहे. तरीही अडचणीच्या काळात मदत केल्याबद्दल शासनाच्य निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत.“

आनंदा गुरव - महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना

