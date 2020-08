ओला मास्क वापरणे ठरेल धोकादायक ; कोरोना विषाणू प्रसाराला मिळते निमंत्रण

कोल्हापूर : मास्क वापरणे कोरोनाच्या परिस्थितीत काळाची गरज आहे मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ओला मास्क अधिक धोकादायक ठरू शकतो. कोरोना विषाणूच्या प्रचारासाठी पोषक असणारा हा ओला मास्क सर्दी, कफ, डोकेदुखी, सायनस, फ्लू, हायपोथर्मियासारख्या आजारांना निमंत्रण देणारा आहे.

आज प्रत्येकजण मास्क वापरत आहे मात्र हाच मास्क भिजला असेल तर मात्र जीवघेणा ठरू शकतो. अधिक घाम येण्याने मास्क भिजण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र सध्या सुरु असणाऱ्या पावसामुळे मास्क भिजतो. सतत ओला असणारा हा मास्क नाकावर असतो आणि असा हा मास्क लावूनच श्वसन प्रक्रिया सुरु असते. ओल्या मास्कमधून श्वसनप्रक्रियेमुळे नाकावाटे थंड वारे थेट फुफुसांत जाते. शिवाय पाण्याचे सूक्ष्म तुषार श्वसनावाटे फुफुसांपर्यंत जातात. सतत थंड राहिल्याने अथवा पाण्याचे हे सूक्ष्म तुषार थेट फुफुसांत गेल्याने सर्दी, छाती भरणे, कफ होणे, डोकेदुखी, सायनस, फ्लू अथवा ते वाढून हायपोथर्मिया आजाराची शक्‍यता बळावते. कोरोनाच्या या काळात प्रत्येकजण सतत मास्क वापरत असून योग्य ती काळजी घेत नसल्याचे अनेकवेळा निदर्शनात आले आहे.

कोरोनाचा विषाणू हा ओल्या अथवा थंड जागी अधिक काळ प्रभावित राहतो. यामुळे ओला मास्क वापराने हे कोरोना प्रसारासाठी अधिक धोकादायक आहे. असा होतो परिणाम *उपलब्ध मास्क हे ट्रिपल लेयर आणि एन 95 हे प्रमाणित आहेत

*ट्रिपल लेयर मास्क 5 टक्के ते 65 टक्के सुरक्षा प्रदान करतो

*हा मास्क भिजल्यास सुरक्षितता केवळ 30 टक्‍क्‍यांवर येते

* एन 95मास्क हा 95 टक्के सुरक्षितता प्रदान करतो

* भिजल्यास त्याची सुरक्षितता 50 टक्के राहते

* ओल्या मास्कमुळे विषाणू नाक, चेहरा, व नाकपुड्यांत स्थिरावतो. अशी घ्यावी काळजी

* मास्क ओला झाल्यास तो बदलावा

* बाहेर वापराचे आणि कार्यालयातील वापराचे मास्क वेगळे असावेत

* भिजलेला मास्क पुन्हा वापराने धोकादायक

* मास्क इतरत्र टाकू नये

* चेहरा साबण अथवा फेसवॉशने स्वच्छ धुवावा ओला मास्क हा विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी निष्क्रिय आहे. असा मास्क फायद्याचा नसून तो पुन्हा वापरानेही धोक्‍याचे आहे. ओल्या मास्कमुळे इतर आजारांची शक्‍यता बळावते. तसेच याचा परिणाम प्रतिकारशक्तीवर होऊ शकतो.

- डॉ. अक्षय बाफना , हृदयरोग तज्ञ, सीपीआर.

Web Title: Using a wet mask can be dangerous; Corona virus spread invites