युवकांच्या हाकेला पाळक करून लोटला गाव...

कोवाड : समाजात पुढे कोण होणार या मानसिकतेतून अनेक विधायक कामाना लगाम बसतो, पण किणी (ता.चंदगड) येथे मात्र वेगळाच अनुभव पहायला मिळाला. सोशल मीडियावरून युवकांनी गाव तलावाच्या स्वच्छतेची हाक दिली आणि संपूर्ण ग्रामस्थ पाळक करून कुदळ, फावडी आणि विळा हातात घेऊन तलावावर आले. दिवसभर स्वच्छता करून ग्रामस्थांनी तलावाचा गुदमरणारा श्‍वास मोकळा केला. ग्रामस्थांनी दाखविलेल्या एकजुटीमुळे सार्वजनिक कामाच्या विकासाला गती मिळाल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त केले. गावच्या चांगल्या कामात ग्रामस्थ नेहमी योगदान देत असतात. फक्त त्या कामात पारदर्शता असणे गरजेचे असते. राजकीय,व्यक्तिगत आणि स्वमताच्या विचाराचे त्रांगडे बाजूला ठेवल्यानंतर अशी विधायक कामे गावागावातून मार्गी लागतात हे किणी ग्रामस्थांच्या कार्यातून अधोरेखीत होते. गावच्या शेजारी 1972 च्या दुष्काळ परिस्थितीत किणी ग्रामस्थांनी श्रमदानातून गाव तलावाची उभारणी केली. गेली 48 वर्षे या तलावातील पाण्याचा ग्रामस्थांना उपयोग होतो. साधारण 9 एकरच्या क्षेत्रात तलावाची जागा विस्तारली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नसला तरी अन्य कामांसाठी ग्रामस्थ या पाण्याचा उपयोग आजही करतात., पण अलिकडे तलावाच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाले होते. त्यामुळे सुशोभिकरणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर होता. शासनस्तरावर त्यासाठी अनेकांनी प्रयत्नही केले होते. पण त्याला यश आले नाही. दोन दिवसापूर्वी गावातील युवकांच्या मनात तलावाच्या स्वच्छतेचा विचार आला. त्यानी सोशल मेडियावरुन स्वच्छतेचा संदेश दिला. ग्रामस्थांनीही एकदिलाने या कामात सहभाग नोंदविला. शुक्रवारी सकाळी ठरल्या वेळेनुसार गावात पाळक करून ग्रामस्थ स्वच्छतेसाठी तलावाच्या काठावर आले. कुणीही कुणाला सुचना न देता प्रत्येकजन स्वच्छतेचे काम करु लागले. कोरोनाचे संकट असल्याने तोंडाला मास्क लावून आलेले ग्रामस्थ स्वतःहून सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून काम करत होते. ...तर प्रलंबित कामे मार्गी लागतील

ग्रामस्थांनी एकदिलाने काम केल्यास गावातील अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लागू शकतात. पण ग्रामीण भागात राजकीय गटा-तटाच्या भिंती ग्रामस्थांच्यात फुट पाडतात. हा राजकीय विचार बाजूला ठेवला, तर गावच्या विकासाला नक्की दिशा मिळू शकते. हे किणी ग्रामस्थांनी आज दाखविलेल्या एकजूटीतून दिसते.

