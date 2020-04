या गावात मास्क न वापरणाऱ्यांचा असा केला जातोय सत्कार...

जांभळी (ता.शिरोळ) - येथे मास्क न वापरणाऱ्यांचा हातात चक्क गुलाब फूल देऊन त्यांचा सत्कार केला.या अनोख्या पद्धतीने मास्क वापराबाबत ग्रामपंचायतीने जनजागृती केल्याने नागरिक ही मास्क वापराबाबत जागृत झाले आहेत.कोरोनाच्या अतिभंयकर काळात नागरिकांनी मास्क वापरावेत,यासाठी ही नामी युक्ती शोधून काढली आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. यामध्ये मास्क घालणे प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक केले आहे. तरीही रस्त्यावर मास्क न घालता फिरणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.त्यामुळे अशा विनामास्क फिरणाऱ्यांना जांभळी ग्रामपंचायतीने अनोखा धडा शिकवला. थेट गांधीगिरी पद्धतीने हातात गुलाबाचे फुल देऊन त्यांना मास्क घालण्याचे आवाहन केले. या उपक्रमामुळे जांभळी गावातीळ या उपक्रमाचे सर्वत्र ठिकाणी समाधान व्यक्त केले जाते.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक ग्रामीण भागात नाकाबंदी, औषध फवारणी, घरांचे सर्वेक्षण यासारख्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन सातत्याने केले जात आहे. प्रत्येक नागरिकाला मास्क वापरणे बंधनकारक केले आहे. तरीही नागरिक बेफिकीरपणे रस्त्यावर व घराच्या बाहेर पडताना मास्क वापरत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने अशा मास्क न वापरणाऱ्यांची गुलाब पुष्प देऊन चांगलीच जनजागृती केली.यामुळे जांभळी व इतर गावातही नागरिक मास्क तोंडाला घालूनच घराबाहेर पडताना दिसत आहेत.

Web Title: In this village those who do not use masks are being respected