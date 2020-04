अग्नीशमनकडून असं केलं जातंय गाव निर्जंतुकीकरण...

बेळगाव - कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात आरोग्य आणि पोलिस खात्याचे काम वाखाणण्याजोगेच राहिले आहे. मात्र विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन देखिल महत्वाचे ठरले असून त्यासाठीची धुरा अग्नीशमन दलाने पेलली आहे. शहर अग्नीशमन ठाण्यातील जवान अहोरात्र या कामात लागले असून सर्वांच्या रजा देखिल रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दलाच्या जवानांचे कार्य कौतुकास्पद ठरले आहे. अग्नीशमन दलात 46 जवान सध्या बेळगावातील कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. रस्ते आणि बेळगावचा परिसर निर्जंतुक करण्याचे काम सध्या दलाचे जवान करीत आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊनच बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी नुकताच या जवानांचा हृद्य सत्कार केला. आपत्ती व्यवस्थापनात आणि आणीबाणीच्या काळात दलाचे जवान नेहमीच आघाडीवर राहतात. मात्र प्रसिद्धीपासून आजही हा विभाग नेहमी मागे राहिला आहे. ऐरव्ही दलाच्या जवानांकडून प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, सरकारी आस्थापने, औद्योगिक वसाहतींमध्ये अग्नीशमनबाबत प्रात्यक्षिके दाखवून आगीपासून बचावाबाबत जागृती केली जाते. तसेच अडचणीच्या काळात नागरीकांनी घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत देखिल माहिती दिली जाते. मात्र सध्या कोरोना विरुद्ध लढा दलाने हाती घेतला आहे. वाचा - बेळगाव जिल्ह्यात आणखी चौघे कोरोना पॉझिटिव्ह... बेळगावात देखिल कोरोनाग्रस्त आढळून आल्यानंतर त्याचा प्रसार रोखण्यासाठीचे महत्वाचे कार्य दलाच्या जवानांनी केले. ऐरव्ही आग विझविण्यासाठी धावणारे पाण्याचे बंब उष्म्याच्या दिवसात आता रस्ते आणि परिसर निर्जंतुक करण्यासाठी धावत आहेत. अग्नीशमनच्या जवानांनी हिरेबागेवाडी, सांबरा, कंग्राळी बुद्रुक, बिजगर्णी, बेळवट्टी, कावळेवाडी, बडस ही गावे निर्जुंतुकीकरण केली आहेत. तर ऊद्या (ता. 13) वडगाव, खासबाग, जुने बेळगावचा परिसरत निर्जुंतुकीकरण केला जाणार आहे. बंबामध्ये क्‍लोरिन आणि ब्लिचिंगचे मिश्रण करून त्याची फवारणी रस्त्यांवर आणि परिसरात केली जात असून त्याद्वारे परिसर निर्जंतुकीकरण केले जात आहे. 46 जवानांनी सध्याच्या परिस्थितीत सुट्टी न घेता काम केले असून अनेकवेळा आपल्याला चोवीस तास सेवा बजावावी लागत आहे. बेळगावात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून येणाऱ्या सुचनांच्या आधारे गावांमध्ये आणि शहर उपनगरात निर्जंतुकीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात अग्नीशमनचे जवान आघाडीवर आहेत.

- व्ही. एस. टक्केकर, शहर ठाणाधिकारी



