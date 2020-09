शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या चारशेपार, तरीही होम क्वारंटाईन लोक फिरतोहच खुलेआम

जयसिंगपूर : शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या चारशेपार झाली आहे. प्रशासनाकडून यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. त्या नागरिकांच्या प्रतिसादावर अवलंबून असताना होम क्वारंटाईन व्यक्ती सध्या खुलेआम फिरत असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या शिरोळ तालुक्‍यात सर्वाधिक आहे. तालुक्‍यातील जवळपास चाळीसहून अधिक गावांचा संपर्क शहराशी आहे. आरोग्याच्या दृष्टिने सोयीचे शहर म्हणूनही जयसिंगपूरकडे पाहिले जाते. मात्र, सध्या कोरोनामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नगरपालिका प्रशासनाने यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शहराच्या गल्लीबोळात रुग्ण आढळत असताना प्रशासनाकडून रुग्ण आढळलेल्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे स्वॅब घेऊन त्यांना होम क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. मात्र, होम क्वारंटाईन लोकांचा शहरात वावर वाढल्याने प्रशासनाच्या आवाहनाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे रुग्ण आढळलेल्या आणि होम क्वारंटाईन असलेल्या व्यक्तींच्या मुक्त वावरामुळे शेजाऱ्यांबरोबर वादाचेही प्रसंग उद्‌भवत आहेत. होम क्वारंटाईन लोक बाहेर फिरतातच कसे, असा प्रश्‍न प्रशासनाला नागरिक विचारत असताना आता प्रशासनाने कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या घरावर लक्ष ठेवावे का, असाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे. नागरिकांनीच शहराची सुरक्षितता राखण्याची वेळ असताना होम क्वारंटाईन व्यक्तींनी बाहेर न फिरता प्रशासनाला सहकार्य करण्याची गरज आहे. कोरोनावर नियंत्रणासाठी नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय उपाययोजना होऊच शकत नसल्याने नागरिकांच्या जीवावरच शहराचे आरोग्य अवलंबून आहे. ...अन्यथा, कारवाई करावी लागेल

शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय कोरोनावर नियंत्रण राखणे शक्‍य नाही. त्यामुळे होम क्वारंटाईन व्यक्तींनी घराबाहेर पडू नये. प्रशासनाला सहकार्य करावे. अन्यथा, प्रशासनाच्या मदतीने कारवाई करावी लागेल. - दत्तात्रय बोरिगिड्डे, पोलिस निरीक्षक, जयसिंगपूर पोलिस ठाणे संपादन - सचिन चराटी

