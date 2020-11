धामोड : येथील युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखेमध्ये दहा महिन्यांपूर्वी चोरी झाली होती. अद्यापही या चोरीचा उलगडा झालेला नाही. यामध्ये सतरा जणांचे सोने चोरीला गेले होते. संबंधितांना अद्यापही हे सोने परत मिळाले नाही. याबाबत बँकेकडून त्यांना वारंवार केवळ आश्वासनाची तारीख दिली जात आहे. यामुळे संतप्त सभासदांनी पंधरा दिवसांमध्ये सोने न मिळाल्यास बँकेला टाळे ठोकण्याचा इशारा शाखाधिकारी यांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे. येथील युनियन बँकेमध्ये झालेल्या चोरीची राज्यभर चर्चा झाली. बँक प्रशासन व पोलिसांनी चोरी झाली नसल्याचा खुलासा पहिल्या दिवशी केला होता. मात्र दुसऱ्या दिवशी 16 लाख रुपयाचे सोने चोरीला गेल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला. याबाबत राधानगरी पोलिसात गुन्हा देखील नोंद करण्यात आला. मात्र गेली वर्षभर उलटून देखील पोलीस प्रशासनाला चोरीचा छडा लावता आलेला नाही. सोने चोरीला गेलेल्या संबंधितांना बँकेने केवळ आश्वासनाची वलग्नाच कली आहे. संबंधितांना सातत्याने बँकेकडून टाळण्याचा प्रकार केला जात आहे. यासंबंधात पंधरा दिवसात योग्य तो निर्णय न झाल्यास बँकेलाच टाळे ठोकण्याचा इशारा संबंधितांनी शाखाधिकारी यांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे. राधानगरी पोलिस स्टेशनला देखील याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर माऊली माने, प्रकाश सुतार ,रमेश पाटील ,कृष्णात पाटील ,दीपक पाटील, धनाजी कुंभार यांच्या अठरा जणांच्या सह्या आहेत. हे पण वाचा - मरेपर्यंत राजू शेट्‌टींसोबत जाणार नाही याबाबत येथील शाखाधिकारी कौमुद भारद्वाज यांना विचारले असता, ते म्हणाले, . " आज आलेले निवेदन वरिष्ठांना पाठवण्यात आलेले आहे. याबाबत मुख्य बँकेच्या कार्यालयाकडून निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणाबाबत बँकेकडून योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे . " संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: Warning to lock the bank if gold is not received within fortnight