शहराच्या विकासाठी तुम्हाला काय वाटते? 

कोल्हापूर : "आपले शहर आपले बजेट ही संकल्पना "सकाळ' सात ते आठ वर्षापासून कोल्हापूर शहरात राबवत आहे. महापालिका बजेट सादर होण्यापूर्वी बजेटबद्दल लोकांच्या काय अपेक्षा आहेत?, हे सकाळ वाचकांकडून जाणून घेण्यात येतात. या अपेक्षा पुस्तकरुपाने महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे दिल्या जातात. योग्य आणि चांगल्या सूचनांचा समावेश या बजेटमध्ये होतो. यंदाही या महिन्याअखेर महापालिका प्रशासन बजेट सादर करणार आहे. त्यापूर्वी वाचकांनी आपले "शहर आपले बजेट' या संकल्पनेअंतर्गत "सकाळ'कडे फोटो आणि नावासह प्रतिक्रिया पाठवाव्यात. महापालिकेचा कारभार हा लोकाभिमूख असावा, अशी प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा असते, पण महापालिका आणि नागरिकांत संवादाचा अभाव असतो, हा अभाव दूर करण्यासाठी सकाळ काही वर्षापासून पुढाकार घेते. समाजातील विविध क्षेत्रात काम करणारे तज्ञ, मान्यवर, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, तरुण, महिला असतात. या प्रत्येकाचे त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात चांगले ज्ञान असते. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग महापालिकेला आणि पर्यायाने शहराला व्हावा, हा याचा मूळ हेतू आहे. यंदाचे बजेट महिनाअखेरपर्यंत सादर केले जाईल. लोकांना नेमक्‍या कोणत्या सोयी, सुविधा हव्या आहेत. उपलब्ध सोयी, सुविधांबद्दल नागरिक समाधानी आहेत का? या सगळ्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रिया द्यायच्या आहेत. "आपले शहर आपले बजेट" या सदराच्या माध्यमातून या अपेक्षांना सकाळमधून प्रसिध्दीही दिली जाईल. या सूचना महापालिकेपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी आमची राहिल. तसेच लोकोपयोगी सूचनांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्याच्यादुष्टीने "सकाळ' पाठपुरावा करणार आहे. शहरातील आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, पर्यावरण, औद्योगिक विकास, व्यापार,पायाभूत सुविधा, पाणी व्यवस्थापन याबाबतीत लोकांना कोणत्या सुविधा हव्यात. याचा समावेश या सूचनांत असावा. सूचना या व्हॉटसऍप नंबरवर पाठवाव्यात

9822907046- डॅनियल काळे

