सभासद साखरेचा "लॉक' कधी निघणार ? 

गडहिंग्लज : साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक व बिगर उत्पादक सभासदांना दरवर्षी मे आणि दिवाळीच्या दरम्यान हक्काची सवलतीची साखर मिळते. परंतु, यंदा कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने मे महिन्यातील साखर वाटप लांबली असून सभासदांची प्रतिक्षा कायम आहे. यामुळे साखर कारखाने आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून या सवलतीच्या साखर वाटपाचा "लॉक' कधी निघणार ? अशी विचारपूस सभासदातून कारखान्यांकडे होत आहे. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर सभासदांना वेध लागते ती सवलतीच्या साखरेची. बाजारात साखरेचे दर वाढीव आहेत. यामुळे सभासदांना सवलतीच्या साखरेचा मोठा आधार असतो. लग्नसराई आणि विविध कार्यक्रमांमुळे मे महिन्यात आणि दिवाळी अशा दोन टप्प्यात बहुतांश कारखान्यांतून या साखरेचे वाटप होत असते. बहुतांश कारखाने उत्पादक सभासदांना एक क्विंटल आणि बिगर उत्पादक सभासदांना 50 किलो साखर देतात. दरम्यान, यंदा कोरोनामुळे देशभर लॉकडाऊन आहे. या विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी संचारबंदीही लागू आहे. त्याचा फटका आता साखर वितरणालाही बसला आहे. मे महिन्यात साखर मिळणार या हेतुने सभासदांतून आपल्याकडील साखरेचे नियोजन केले जाते. यंदा त्यांचे हे नियोजन विस्कळीत होण्याचे संकेत आहेत. मुळात लॉकडाउनमुळे किराणा मालाचे दर गगनाला भिडलेत. यात साखरसुद्धा सुटलेली नाही. सध्या बाजारात 37 रूपये किलोने साखर मिळत आहे. कारखान्यांकडून हीच साखर 20 रूपये किलोने मिळते. लॉकडाऊनमधील महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर सभासदांना सवलतीच्या साखरेचा आधार मिळणार आहे. परंतु गर्दी टाळण्यासाठी हे वाटपच अद्याप सुरू झालेले नाही. शेती आणि शेतमाल व्यवहारांना लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आहे. शेतकऱ्यांनाच आवश्‍यक असणारी सवलतीची साखर "लॉक' झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आता महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या साखरेद्वारे आधार देण्यासाठी कारखान्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. वाटपाची मुदत वाढवा...

लॉकडाऊनमुळे बहुतांशी कारखान्यांनी अद्याप साखरेची कार्डेही तयार केली नसल्याचे समजते. प्रशासनाने परवानगी दिल्यानंतर कार्डे तयार करून साखर वाटप होण्यास विलंब होणार आहे. तसेच पूर्वी साखर नेण्यासाठी केवळ एक महिन्याची असणारी मुदत आता तीन महिने करणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सोयीनुसार साखर नेता येईल आणि कोरोना संसर्ग होवू नये म्हणून गर्दी टाळण्याचा हेतूही साध्य होणार आहे. गडहिंग्लज कारखान्यातर्फे उत्पादकांना 2800 प्रमाणे ऊसबिले पोहच केली असून साखर वाटपाचेही नियोजन सुरू आहे.

- एच. व्ही. गुजर, गडहिंग्लज कारखाना, ब्रिस्क कंपनीचे कार्यकारी संचालक.



