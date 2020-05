कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या "आशां'ची का करता निराशा 

कोल्हापूर ः कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी आरोग्याची माहिती घेण्यासाठी आशा कर्मचारी अपार्टमेंटच्या खाली गेली की तिला पहिली सूचना मिळते,""लिफ्टमधून नको, जिन्यावरून जा.'' चार मजले चढून वर गेले की, ""तुम्हाला कोणी आत सोडले, कशासाठी आलाय'' अशा संशयभऱ्या प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू होते. कोणी म्हणतं "घरात कोण नाही, नंतर या', कोणीतरी खिडकीच्या फटीतूनच माहिती सांगते. त्यातही दरवाजाला हात लावू नका, गेटला स्पर्श करू नका, भिंतीला टेकू नका, अशा सूचना सतत देत राहतात. अशा नकारात्मक प्रतिसादासोबतच आशा कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणुकीचे प्रकार सर्व ठिकाणी नाही परंतु काही ठिकाणी ठळकपणे सहन करावे लागत आहेत. एखादी व्यक्ती परजिल्ह्यातून, परराज्यातून किंवा परदेशातून गावात आली असेल तर त्या व्यक्तीची माहिती शासनाला कळवण्याची जबाबदारी आशांकडे आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या कुटुंबाचा रोष आशांना सहन करावा लागतो. क्वारंटाईन व्हायचे नसल्याने तिला शिवीगाळ करण्याचे प्रसंगही काही ठिकाणी घडले आहेत. म्हसवे (ता. भुदरगड), उचत व सरूड (ता. शाहुवाडी) येथील आशा कर्मचाऱ्यांना मारहाणीच्या घटनाही घडल्या आहेत. याबाबत पोलिस प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करू नये यासाठी तिच्यावर दबाव आणला जातो, असे अनुभव काही आशांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची माहिती संकलित करणे, आरोग्यसेतू ऍप डाऊनलोड करायला सांगणे, रेडझोनमधून आल्यास क्वॉरंटाईनचे शिक्के मारणे असे काम आशांना करावे लागत आहे. सीमावर्ती भागातील आशांना या कामासोबतच चेकपोस्टवर आठ तासांची ड्युटी करावी लागत आहे. सर्व्हे करताना काही ठिकाणी माहिती न देताच त्यांना माघारी परत पाठवल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण असलेली माहिती संकलन करताना अडचणी येत आहेत. तर एकाच माहितीसाठी चार चार वेळा हेलपाटेही मारण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे. सर्व्हे करताना आशांना काही ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक मिळते. काही ठिकाणी शिवीगाळ करणे, मारहाणीच्या घटनाही घडल्या आहेत. ज्यांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी आशा कर्मचारी झटत आहेत त्यांनाच रोष पत्करावा लागत आहे.

- नेत्रदीपा पाटील, जिल्हाध्यक्षा, राज्य आशा व गटप्रवर्तंक कर्मचारी



