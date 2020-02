... जेव्हा एक महिला पोलिसांच्या अंगावर जाते. 

कोल्हापूर - मेरी वेदर ग्राऊंडमध्ये सुरू असलेल्या भीमा फेस्टिव्हलच्या समोर रस्त्यावर एका महिलेने आज अचानक पोलिसांच्याच अंगावर धाव घेतली. यामुळे तेथे गर्दी झाली. भररस्त्यात हा प्रकार सुरू असल्याने पोलिसांनाही काहीच कळत नव्हते. फेस्टिव्हलसाठी आलेल्या नागरिकांनी हा काय प्रकार सुरू आहे, हे पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. अखेर महिलेला पोलिसांनी ‘सीपीआर’मध्ये पाठवून दिले. महिलेची रवानगी ‘सीपीआर’मध्ये घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक महिला पोलिसांच्या अंगावर धावून गेली. पोलिसाचा चष्मा काढून घेतला आणि रस्त्यावर फोडला. पोलिसांच्या अंगावर महिला जात असतानाच दुसरा पोलिस कर्मचारी गेला.

या वेळी त्याच्याही अंगावर ही महिला गेली. अखेर पोलिसांनी रस्त्यावरून जाणारी एक रिक्षा थांबवून महिलेला ‘सीपीआर’मध्ये सोडण्यास सांगितले. ही महिला मनोरुग्ण असल्याचे पोलिसांनी सर्वांना सांगितल्यावर तेथील गर्दी पांगली.

Web Title: A woman suddenly ran on to the police man kolhapur police