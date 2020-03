आंबेओहोळ धरणाचे काम पुन्हा बंद पाडले 

उत्तूर : आंबेओहोळ प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्यात आहे. मात्र पुनर्वसनचे काम रखडले आहे. पुनर्वसन झाल्यावरच काम सुरू करावे, या मागणीसाठी आंबेओहळ विकास परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रकल्पाचे काम बंद पाडले. प्रकल्पग्रस्तांनी 4 फेब्रुवारीला प्रकल्पाचे काम बंद पाडले होते. आश्‍वासनानंतर ते सुरू झाले, मात्र पुनर्वसनबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने आज प्रकल्पस्थळावर जावून पुन्हा बंद पाडण्यात आले. आठ दिवसापुर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना परिषदेतर्फे निवेदन दिले होते. मात्र पुनर्वसनबाबत निर्णय झाला नाही. आज सकाळी प्रकल्पग्रस्त प्रकल्पस्थळावर जमले. यावेळी प्रकल्पग्रस्थांबरोबर चर्चा करण्यासाठी पुनर्वसन अथवा महसूल विभागाचे कोणीही उपस्थित नव्हते यामुळे प्रकल्पग्रस्थांनी काम थांबवले. या वेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बालाजी भांगे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. सचिन पावले, संतोष बेलवाडे, महादेव खाडे, आनंदा पावले, राजू देशपांडे, मधूकर पोटे, अमोल बांबारे आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

Web Title: The Work Of The Ambeohol Dam Was Again Closed Kolhapur Marathi News