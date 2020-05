यंदा 400 एकरवर घनसाळची लागवड

आजरा : आजरा तालुक्‍यात 17 हजार 405 हेक्‍टर क्षेत्रावर खरिपाची लागवड होणार आहे. यामध्ये 9 हजार 700 हेक्‍टर क्षेत्रावर भाताची पेरणी केली जाणार आहे. त्याचे नियोजन कृषी विभागाकडून केले जात आहे. तालुक्‍याच्या पूर्व भागात भात टोकन व कुरी असल्याने रोहिणीचा पेरा साधण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. या काही वर्षांत घनसाळ भाताला असलेली मागणी व चांगला दर मिळत असल्याने शेतकरी घनसाळ लागवडीकडे वळला आहे. गतवर्षी 400 एकर क्षेत्रांवर घनसाळ लागवड झाली होती. यंदाही घनसाळची लागवड मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्‍यता आहे. खरीप हंगामावर कोरोनाचे सावट आहे. लॉकडाउनमुळे शेतीची कामे करताना शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या. खताची उपलब्धतेबरोबर बी-बियाणे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने जमीन तयार करणे व मशागतीच्या कामात शेतकरी कुटुंबे गुंतली आहेत. यंदा म्हाई, जत्रा व लग्न सराईची धांदल नसल्याने शेतकऱ्यांना थोडीशी उसंत मिळाली आहे. तालुक्‍याच्या पूर्व भागात भाताची टोकन व कुरी पद्धतीने पेरणी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी रोहिणीचा पेरा साधला आहे. येथे पेरणीची कामे जोरात आहेत. पश्‍चिम भागात भात रोप लावण पद्धत असल्याने शेतकऱ्यांचा मृग नक्षत्रात पेरणी करण्यावर भर असतो. या दोन-चार दिवसांत एखादा पाऊस झाल्यास पेरणीच्या कामाला जोर येणार असल्याचे शेतकरी वर्गातून सांगण्यात आले.

