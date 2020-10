जोतिबा डोंगरावर यंदा भाविकांविना नवरात्र

जोतिबा डोंगर - श्रीक्षेत्र जोतिबा डोंगर येथे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दख्खनचा राजा जोतिबा देवाचा नवरात्रोत्सव यंदा भाविकांविनाच साजरा होणार आहे. सर्व धार्मिक विधी मोजक्‍याच लोकांच्या उपस्थितीत होणार आहेत. जोतिबा देवाच्या रोजच्या सोहन कमळ पुष्प रूपातील सांलकृत पूजा, धुपारती व इतर धार्मिक विधी नेहमीप्रमाणे होणार असल्याची माहिती पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अधीक्षक महादेव दिंडे यांनी दिली. हे पण वाचा - भाजप नेते बिळातून बाहेर दरम्यान, जोतिबा डोंगरावर नवरात्रोत्सवाची तयारी केली जात आहे. दरवर्षी नवरात्रोत्सवात रोज हजारो भाविक जोतिबा देवाचे दर्शन घेतात. पण यंदा कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांप्रमाणे भाविकांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही. उद्या (ता. १२) जोतिबा डोंगरावर सर्व मंदिरे शिखरे गाभारे व देवपूजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची स्वच्छता केली जाणार आहे . तसेच येत्या शनिवारी (ता. १७) मंदिरात ढोल पिपानी सनई यांच्या गजरात घटस्थापनेचा

विधी होईल. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: this year without devotees Navratri on Jyotiba hill