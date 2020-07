पंचवीशीतच मारले दोन स्पर्धा परीक्षांचे मैदान!

नूल : यश ठेंगणे नसते. त्याची उंची खूप असते. जिद्द, परिश्रम आणि चिकाटीने अभ्यास केल्यास कोणत्याही यशाला गवसणी घालता येते हे खणदाळ (ता. गडहिंग्लज) येथील अनुप शशिकांत पाटील या युवकाने सिद्ध करून दाखविले आहे. याच जोरावर त्याने अवघ्या 25 व्या वर्षी वर्षभरात दोन स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन गावचे व तालुक्‍याचे नाव राज्याच्या नकाशात कोरले आहे. तालुक्‍यातील खणदाळसारख्या छोट्या खेड्यातील शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या अनुपने आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर अवघ्या वयाच्या 25 व्या वर्षी उत्तुंग भरारी घेत स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या युवकांसमोर आदर्श ठेवला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सलग दोन परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले. 2018 मध्ये त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळविले. त्यानंतर 2019 मध्ये झालेल्या उपजिल्हाधिकारी पदाच्या परीक्षेत राज्यात बाराव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होऊन ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली हुशारीची चुणूक दाखविली. अनुप यांचे वडील शशिकांत हे माजी सरपंच व महालक्ष्मी यात्रा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. अनुपचे प्राथमिक शिक्षण गावात प्राथमिक शाळेत, तर गडहिंग्लज येथे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. जयसिंगपूरच्या संजय घोडावत अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळविली. लहानपणापासूनच स्पर्धा परीक्षेची आवड होती. एम.पी.एस.सी. परीक्षा देऊन प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा निर्धार होता. इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर पुण्यातील ऍकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला. दोन वर्षे कुटुंबापासून आणि मोबाईलपासून लांब राहून केवळ स्पर्धा परीक्षेचे "टार्गेट' डोळ्यांसमोर ठेवले. रोज 10 ते 12 तास अभ्यास केला. 2018 मधील परीक्षेत यश मिळाल्यानंतर ते परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर रुजू झाले. या पदाचा कार्यभार सांभाळतच 2019 मध्ये उपजिल्हाधिकारी पदाची त्यांनी परीक्षा दिली होती. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःवर विश्‍वास ठेवावा. अपयशाची लकेरही मनात येऊ देऊ नका. जिद्द, चिकाटीने यशाच्या मागे लागा. परीक्षेत अभ्यासक्रमाबाहेरीलही अनेक प्रश्‍न असतात. त्यासाठी अवांतर वाचन अधिक करा. स्वयंम अध्ययनावर भर ठेवा. आत्मविश्‍वासाने परीक्षेला सामोरे जा.

- अनुप पाटील

