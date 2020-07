खरिपासाठी 1 लाख 26 हजार शेतकऱ्यांनी उतरविला पीक विमा 

सोलापूर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यंदाच्या खरिपासाठी 1 लाख 26 हजार 593 शेतकऱ्यांनी (18 जुलैपर्यंत) पीक विमा उतरविला आहे. या शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी 4 कोटी 77 लाख रुपये भरले आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळ या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकत असल्याने शेतकऱ्यांचा ओढा पीक विमा योजनेकडे वाढू लागला आहे. गेल्या वर्षीच्या खरिपात (2019) 2 लाख 80 हजार 375 शेतकऱ्यांना विम्याची मदत मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांना 123 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर झाला असून ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

मागील पाच वर्षात सोलापूर जिल्ह्यात खरिपाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सोलापूर जिल्हा आता रब्बी बरोबरच खरिपाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे खरिपाच्या पीक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी केले आहे. यंदाच्या खरिपासाठी विमा योजनेत सहभागाची अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत असून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार म्हणाले, खरीप 2020 हंगामामध्ये विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सर्व महा-इ-सेवा केंद्रांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. कर्जदार शेतकऱ्यासाठी विमा योजना ऐच्छिक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणेबाबतचे घोषणापत्र अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर बॅंकेला देणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास त्यांचा सहभाग बंधनकारक समजण्यात येईल.

