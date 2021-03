अर्जुंनसोंड येथील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून 1 लाख 50 हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

मोहोळ(सोलापूर) अर्जुंनसोंड ता मोहोळ येथील जुगार अड्ड्यावर शनिवारी मोहोळ पोलिसांनी छापा टाकून 1 लाख 50 हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. या प्रकरणी 9 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून ,8 जुगाऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. एकजण पळून जाण्यात यशस्वी झाला . बापू भारत रणदिवे रा. मोहोळ सिधार्थ त्रिंबक कुंभार रा. मोरवंची अशोक नामदेव यादव, कृष्णदेव तुकाराम घरबुडे, उत्तम गोविंद मसलकर, रा. शिरापूर ता., प्रकाश अशोक दंदाडे, विष्णू अर्जुन गायकवाड, तानाजी कृष्णा भोसले, अशोक पंढरी हावळे रा. अर्जुनसोंड अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयीतांची नावे आहेत.

या बाबत पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, अर्जुनसोंड फाटा येथे जुगार अड्डा सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मोहोळ पोलीस प्रशासनाला मिळाली. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक अशोक सायकर यांनी शनिवार ता 20 मार्च रोजी पोलिस पथक कारवाईसाठी पाठविले. सदर पोलिस पथकाने दुपारी साडेबारा वाजता अर्जुनसोंड फाटा येथे सुरु असलेल्या जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला. यावेळी 9 लोक गोलाकार बसून पैशाच्या पैजेवर बावन्न पानांचा "मन्ना" नावाचा जुगार खेळत असल्याचे आढळले. त्यामुळे पोलिसांनी गराडा घालून त्या सर्वांना ताब्यात घेतले. मात्र गर्दीचा फायदा घेऊन एक जण पळून गेला. यावेळी पोलिसांनी त्यांच्याकडून 1 लाख 50 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

या प्रकरणी मोहोळ पोलिसात वरील 9 जणांच्या विरोधात जुगार बंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक महेश कटकधोंड करीत आहेत.



Web Title: 1 lakh 50 thousand was seized from a gambling den at Arjunansond