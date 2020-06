या जिल्ह्यातील प्राथमिकच्या शिक्षकांना मिळणार 11 कोटी 62 लाख 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्यातील डीसीपीएस (अंशदायी पेन्शन योजना) धारक प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार मागील वर्षी पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. येत्या जुलै महिन्यात दुसरा हप्ताही दिला जाणार आहे. दुसऱ्या हप्त्यापोटी जिल्ह्यातील 2410 शिक्षकांना 11 कोटी 62 लाख 43 हजार 266 रुपये मिळणार आहेत. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना एक एप्रिल 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर डीसीपीएस धारक शिक्षकांना फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार मागील वर्षीपासून फरकाची रक्कम शिक्षकांना दिली जात आहे. जिल्ह्यातील 2410 शिक्षकांना मागील वर्षी 11 कोटी 62 लाख 43 हजार 266 रुपये सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची म्हणून देण्यात आली आहे. तेवढीच रक्कम यंदाच्या वर्षीही शिक्षकांना दिली जाणार आहे. डीसीपीएस धारक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळावी असी मागणी अनेक शिक्षक संघटनांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानुसार प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. माळशिरस तालुक्‍यात प्राथमिक शिक्षकांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे त्याठिकाणी असलेल्या शिक्षकांना मिळणारी रक्कमही जास्त आहे.

Web Title: 11 crore 62 lakh will be given to primary teachers in this district