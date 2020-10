सोलापूरच्या ग्रामीण भागात 125 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर ः सोलापूरच्या ग्रामीण भागामध्ये आज नव्याने 125 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्याचबरोबर आज 248 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडले आहे. कोरोनामुळे आज पुन्हा एकदा आठ जणांचा बळी गेला आहे. आज एक हजार 402 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी एक हजार 277 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 125 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आतापर्यंत पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची संख्या 28 हजार 702 एवढी झाली आहे. याशिवाय 803 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोनाबाधित झाल्यामुळे अद्यापही तीन हजार 970 जण वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत तर 20 हजार 929 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडले आहे. आज तरंगफळ (ता. माळशिरस) येथील 66 वर्षाचे पुरुष, गोपाळपूर (ता. पंढरपूर) येथील 75 वर्षांची महिला, सिद्धार्थनगर माळशिरस येथील 71 वर्षाची महिला, स्टेशन रोड पंढरपूर येथील 65 वर्षाची महिला, जवळा (ता. सांगोला) येथील 72 वर्षाचे पुरुष, शितल शहा हॉस्पिटल जवळ पंढरपूर येथील 46 वर्षाचे पुरुष, डोरले गल्ली मंगळवेढा येथील 68 वर्षाचे पुरुष, होनमुर्गी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 45 वर्षाच्या पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

