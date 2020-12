सोलापूर ग्रामीणमध्ये 128 नवे कोरोनाबाधित, दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मंगळवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 3 हजार 192 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 3 हजार 64 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 128 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. एकाच दिवशी 101 जण कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील दोघांचा कोरोना मुळे मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील कोरोना चाचणीचे 58 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या आता 37 हजार 199 झाली आहे. त्यापैकी 35 हजार 85 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. एक हजार 20 जण सध्या रुग्णालयात दाखल असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. कोरोनामुळे 1 हजार 94 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. आजच्या अहवालामध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये पंढरपूर तालुक्‍यातील कान्हापुरी येथील साठ वर्षिय महिला आणि माळशिरस तालुक्‍यातील दहिगाव येथील 63 वर्षिय पुरुष यांचा समावेश आहे.

