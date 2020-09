माळशिरस तालुक्यात नव्याने 139 कोरोना पॉझिटिव्ह; तर एकूण रूग्णसंख्या 3015 वर

अकलूज (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून शनिवारी प्राप्त अहवालानूसार 139 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत, तर एका रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण रूग्णसंख्या 3015 वर तर मृतांची संख्या 59 वर गेली आहे. माळशिरस तालुक्यात कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील सर्वाधिक रूग्ण तालुक्यात आढळले आहेत. आज प्राप्त आहवालात 139 रूग्ण आढळले असून एकूण 3015 रूग्णांपैकी आज अखेर 1777 रूग्णांना बरे झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे. तर 1179 रूग्णांवर औषधोपचार सुरु आहेत. तसेच अहवालानूसार तालुक्यातील उंबरे दहीगाव येथील एका रूग्णाचा मृत्यू झाला असून आज अखेर एकूण 59 रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे.



तालुक्यात गेल्या दहा दिवसात दररोज सरासरी 100 पेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळत आहेत. गुरूवार(ता. 10) रोजी 106 रूग्ण शुक्रवार (ता.11) रोजी 81 रूग्ण तर शनिवार (ता.12) रोजी 93, रविवार (ता.13) रोजी 106 रूग्ण सोमवार (ता.14) रोजी 133, मंगळवार (ता.15) रोजी 85, बुधवार (ता.16) रोजी 116 तर गुरूवार (ता. 17) रोजी 106, शुक्रवार (ता.18) रोजी 131 तर आज शनिवार रोजी 139 रूग्ण असे या दहा दिवसातच एकूण 1096 रूग्णांची भर पडली आहे. तालुक्यातील अकलूज यशवंतनगर व संग्रामनगर या तीन गावात शुक्रवारी (ता.11) पासून असलेला आठ दिवसांचा लॉकडाउनचा काल शेवटचा दिवस होता. आज अकलूज शहरातील सर्व व्यवहार सुरू झाले आहेत. नागरिकांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मास्क वापरणे, सामाजिक आंतर पाळणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: 139 new corona positive patients have been found in Malshiras taluka