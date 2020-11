सोलापूर ग्रामीणमध्ये 144 कोरोनाबाधित चार जणांचा मृत्यू ; 93 जण झाले कोरोनामुक्त

सोलापूर : ग्रामीण भागात गुरुवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 2 हजार 986 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 2 हजार 842 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 144 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आजच्या अहवालाच्या एकाच दिवशी 93 कोरोना मुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोनामुळे चार जणांचा मृत्यू झाल्याचेही आजच्या या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना चाचणीचे 58 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील अकरा हजार 828 जण सध्या होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. 2 हजार 610 जणांना सध्या इन्स्टिट्युन्शल क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या आता 35 हजार 103 झाली आहे. आजपर्यंत ग्रामीण भागातील 1 हजार 30 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात सध्या 1 हजार 810 ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील 32 हजार 263 जण आत्तापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. आजच्या अहवालामध्ये मृत्यू दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरसमधील 55 वर्षीय महिला व 85 वर्षीय पुरुष, पंढरपूर मधील गडम बिल्डींग मधील 71 वर्षिय पुरुष व करमाळा तालुक्‍यातील सालसे येथील 75 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे.

Web Title: 144 corona in rural Solapur Four deaths; 93 were coronated