सोलापूर ग्रामीमध्ये 151 नवे कोरोनाबाधित, तिघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शुक्रवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 2 हजार 861 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 2 हजार 710 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 151 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुळे तिघांचा मृत्यू झाल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 107 जण एकाच दिवशी कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोना चाचणीचे 47 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या आता 36 हजार 161 झाली आहे. त्यातील एक हजार 53 जणांचा कोरोना मुळे मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात सध्या 1 हजार 574 जणांवर उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत 33 हजार 534 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. ग्रामीण भागातील 12 हजार 23 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. इन्स्टीट्युन्शल क्वारंटाईनमध्ये सध्या 2 हजार 908 जण आहेत. आजच्या अहवालांमध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये सांगोला तालुक्‍यातील शिवणे येथील 61 वर्षिय पुरुष, मोहोळ तालुक्‍यातील टाकळी सिकंदर येथील 68 वर्षिय पुरुष आणि माळशिरस तालुक्‍यातील वेळापूर येथील 60 वर्षिय पुरुषाचा समावेश आहे.

